اقتصاد وأسواق

تباين أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الأربعاء

الصاوي أحمد شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا اليوم الأربعاء في الأسواق، وفق تجار. وسجلت  الطماطم من  6 إلى 7 جنيهات للكيلو بدلا من 5 جنيهات قبل أيام واستقرت أسعار البطاطس وسجلت 3.5 جنيها والبصل من 2.5 إلي 3.5 والخيار 5 جنيهات .وأكد تجار في الأسواق لـ"المال " أن سعر الفلف
3:10 م, الأربعاء, 4 أبريل 18 3:10 م, الأربعاء, 4 أبريل 18

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الصاوي أحمد 

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا اليوم الأربعاء في الأسواق، وفق تجار. 

وسجلت  الطماطم من  6 إلى 7 جنيهات للكيلو بدلا من 5 جنيهات قبل أيام واستقرت أسعار البطاطس وسجلت 3.5 جنيها والبصل من 2.5 إلي 3.5 والخيار 5 جنيهات .

وأكد تجار في الأسواق لـ”المال ” أن سعر الفلفل الرومي /البلدي 12 جنيها والفاصوليا الخضراء من  10 إلي 15 جنيها والليمون  10 جنيهات.

وأوضحوا أن سعر الكوسة سجل 8 جنيهات بدلا من 4 مؤخرا ،والباذنجان الرومي 4 جنيها والعروس (أسود -أبيض ) من  5 إلي 6 جنيهات والملوخية 8 إلى 10 جنيهات للكيلو والجزر 7 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات والبسلة 8 جنيهات.

وسجل كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات والتفاح المستورد بين  17 و 20 جنيهاوالموز 6.5 جنيها  والكانتالوب 7 جنيهات والفراولة 10 جنيهات والرومان 15 جنيهات والبلح من 6 إلى 7 جنيهات .

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