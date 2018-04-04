تباين أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الأربعاء

الصاوي أحمد شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا اليوم الأربعاء في الأسواق، وفق تجار. وسجلت الطماطم من 6 إلى 7 جنيهات للكيلو بدلا من 5 جنيهات قبل أيام واستقرت أسعار البطاطس وسجلت 3.5 جنيها والبصل من 2.5 إلي 3.5 والخيار 5 جنيهات .وأكد تجار في الأسواق لـ"المال " أن سعر الفلف

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا اليوم الأربعاء في الأسواق، وفق تجار.

وسجلت الطماطم من 6 إلى 7 جنيهات للكيلو بدلا من 5 جنيهات قبل أيام واستقرت أسعار البطاطس وسجلت 3.5 جنيها والبصل من 2.5 إلي 3.5 والخيار 5 جنيهات .

وأكد تجار في الأسواق لـ”المال ” أن سعر الفلفل الرومي /البلدي 12 جنيها والفاصوليا الخضراء من 10 إلي 15 جنيها والليمون 10 جنيهات.

وأوضحوا أن سعر الكوسة سجل 8 جنيهات بدلا من 4 مؤخرا ،والباذنجان الرومي 4 جنيها والعروس (أسود -أبيض ) من 5 إلي 6 جنيهات والملوخية 8 إلى 10 جنيهات للكيلو والجزر 7 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات والبسلة 8 جنيهات.

وسجل كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات والتفاح المستورد بين 17 و 20 جنيهاوالموز 6.5 جنيها والكانتالوب 7 جنيهات والفراولة 10 جنيهات والرومان 15 جنيهات والبلح من 6 إلى 7 جنيهات .