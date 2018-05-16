تباين أسعار الخضراوات والفاكهة بالتزامن مع حلول رمضان

الصاوي أحمدتباينت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق، اليوم الأربعاء، وفقًا لبورصة السوق، قبل ساعات قليلة من حلول شهر رمضان.وأكد تجار في أسواق الجيزة، استقرار أسعار الطماطم، وتراوح الكيلو بين 2.5 إلى 4 جنيهات، والبطاطس من 2.5 إلى 4 جنيهات، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، والخيار تراجع لـ4 جنيهات، بدل

الصاوي أحمد

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق، اليوم الأربعاء، وفقًا لبورصة السوق، قبل ساعات قليلة من حلول شهر رمضان.

وأكد تجار في أسواق الجيزة، استقرار أسعار الطماطم، وتراوح الكيلو بين 2.5 إلى 4 جنيهات، والبطاطس من 2.5 إلى 4 جنيهات، والبصل من 2 إلى 3.5 جنيه، والخيار تراجع لـ4 جنيهات، بدلاً من 5 أمس.

وأوضحوا أن أسعار الفلفل البلدى سجلت 5 و6 جنيهات، والفلفل الرومى 5 إلى 8 جنيهات، والفلفل والألوان 12 جنيهاً، الملوخية 6 والقلقاس 5، والسبانخ 7، الفاصوليا 6، الكوسة 6، البسلة من 5 إلى 8 جنيهات، البامية من 15 إلى 20 جنيهًا.

وأشاروا إلى أن سعر الليمون 10 جنيهات، والباذنجان الرومى 4 الباذنجان “العروس” 6، الثوم الجديد 8، الجزر 4، وورق العنب 12، البطاطا 3 جنيهات.

ولفتوا إلى استقرار أسعار المشمش مسجلاً 8 إلى 10 جنيهات، والتفاح البلدي 10، البرتقال الصيفي 5، التفاح الأمريكى 28 جنيهًا، والأصفر 23.

وأشاروا إلى أن الكنتالوب بين 4 و5 جنيهات، والخوخ من 3.5 إلى 7.5 جنيه والبلح من 6 إلى 7 جنيهات، والموز 6.5 جنيه بينما يتراوح سعر العنب البناتي بين 18 إلى 20 جنيهًا والبطيخ من 15 إلى 25 جنيهًا للواحدة.