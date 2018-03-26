تباين أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الإثنين

الصاوي أحمدسجلت أسعار الخضراوات - تباينا -الأثنين ،و سجل سعر الطماطم 5 جنيهات والبصل بين 3إلي5 جنيهات والبطاطس بين 4إلي 6 جنيهات بينما تراجعت أسعار الفاصوليا لـ4 جنيهات في اسواق التجزئة بدلا من 15 جنيها قبل أسبوعين .ووفق تجار، فقد أستقر سعر الباذنجان الرومي /البلدي مسجلا بين 4 إلي 6 جنيهات حسب ا

الصاوي أحمد

سجلت أسعار الخضراوات – تباينا -الأثنين ،و سجل سعر الطماطم 5 جنيهات والبصل بين 3إلي5 جنيهات والبطاطس بين 4إلي 6 جنيهات بينما تراجعت أسعار الفاصوليا لـ4 جنيهات في اسواق التجزئة بدلا من 15 جنيها قبل أسبوعين .

ووفق تجار، فقد أستقر سعر الباذنجان الرومي /البلدي مسجلا بين 4 إلي 6 جنيهات حسب الجودة والفلفل الرومي /البلدي بين 8 إلي 10 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الخيار تراوح من من 5 إلى 6، والبصل من 3 إلي 5 ، والبطاطس 3.5 إلى 5 جنيهات بحسب التجار في سوق التجزئة.

وأشار التجار، إلى أن سعر القلقاس من 6 إلى 8 والليمون من 10 إلى 12، والباذنجان العروس /الرومي من 4 إلى 6، والأبيض بين 5 إلي 6 جنيهات .

ولفت التجار إلى أن سعر البسلة من 6 إلى 8 جنيهات والجزر من 5 إلى 6 جنيهات والسبانخ من 4 إلى 6 جنيهات والثوم من 5 إلى 7 جنيهات .

وأوضحوا أن الفلفل ألوان تراوح من 16 إلى 20 جنيها والكوسة من 4 إلى 7، والملوخية من 6إلى 8 جنيهات وورق عنب من 20 إلى 22.

وسجلت أسعار البرتقال 5 جنيهات إلى 6.5 جنيها واليوسفي 5 والموز 6.5 إلي 10 جنيهات التفاح المستورد من 15 إلى 28، والجوافة من 5 إلى 7، والفراولة 7.5. ،البطيخ 6 جنيهات للكيلو للمستهلك و10 جنيهات للخوخ الفاخر .

