تباين أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 19 مارس

الصاوي أحمد: شهدت أسعار الخضروات تباينا في الأسواق اليوم -الأثنين- حيث شهدت أسعار بعض الأنواع ارتفاعا والبعض الأخر انخفاضا وأستقرت معظم الأصناف. وأكد التجار أن سعر الطماطم تراوح بين 2 جنيه إلي 3 جنيهات بدلا من 3.5 أمس والفاصوليا تراوحت…

الصاوي أحمد:

شهدت أسعار الخضروات تباينا في الأسواق اليوم -الأثنين- حيث شهدت أسعار بعض الأنواع ارتفاعا والبعض الأخر انخفاضا وأستقرت معظم الأصناف.

وأكد التجار أن سعر الطماطم تراوح بين 2 جنيه إلي 3 جنيهات بدلا من 3.5 أمس والفاصوليا تراوحت من 18 إلي 20 جنيه بدلا من 22 والباذنجان الرومي 4 بدلا من 5 والبسلة 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات.

وأوضح التجار أن أسعار الفلفل البلدي/الرومي تراوحت بين 7 إلي 12 جنيها بدلا من 6 جنيهات مؤخرا والسبانخ سجلت 6 جنيهات إلي 7 جنيهات بدلا من 5 جنيهات قبل أيام.

وأكد التجار لـ”المال” البطاطس سجلت 3 جنيهات والخيار 6 جنيهات والبصل من 3.5 إلي 4 جنيهات، والثوم الخزين البلدي من 20 إلى 25 والثوم الأخضر 3.5جنيه إلي 5 جنيهات والجزر من 6 إلى 7 جنيهات ،القلقاس من 6 إلى 8 جنيهات والفلفل ألوان تراوح بين 13 إلي 15 جنيها بدلا من 12 جنيه قبل أيام.

وأوضح التجار إلي أن القرنبيط تراوح من 3 إلى 8 والكرنب من 5 إلى 10جنيهات، والكوسة من 2.5 إلى 6 والملوخية من 2 إلى 2.5 جنيه للرابطة وورق عنب من 20 إلى 22 للكيلو والبطاطا من 4 إلي 6 جنيهات.

وأوضحوا أن الليمون أرتفع بقيمة مسجلا 10 إلي 12 جنيها بدلا من 11 جنيه متوسط سعره أمس والرمان سجل 12 جنيها والجوافة تراوحت بين 3.5 إلي 7 جنيهات بإنخفاض جنيه والتفاح المستورد تراوح من 25 جنيها إلي 28 جنيها والموز البلدي 10 جنيهات والكانتالوب 6 جنيهات.