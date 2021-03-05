تباين أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 5-3-2021

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة التباين اليوم الجمعة 5- 3-2021 في بورصة السوق اليومية،وتراوحت الطماطم من جنيهين ونصف حتي 3جنيهات ونصف،والبطاطس 4جنيهات علي الأقل ،لدي باعة التجزئة.
وفى سوق الخضراوات والفاكهة استقرت أسعار كل من الليمون، والفلفل الألوان عند 20جنيها ، والبسلة 5 ،الفاصوليا 16جنيها مقابل 12 والباذنجان الرومي 5جنيهات، والبصل المقور 3.5 إلي 5،والبصل الخزين من 6.5جنيه إلى 7.5 واللفت جنيهين ونصف.
أسعار الخضراوات
وذكر التجار أن الفول الأخضر بـ 6.5جنيه،والقلقاس 8جنيهات ،والفراولة 8 ،والثوم البلدي بـ 50 جنيها،والثوم الصيني 35جنيها ،والخيار بـ 5 والكوسة ارتفعت إلى 6جنيهات مقابل 5جنيهات .
ونوه التجار إلى أن الجزر سجل 4جنيهات،والفلفل الرومي 6جنيهات ،و الفلفل الحامي 6جنيهات،والكرنب 7جنيهات ،والباذنجان الأبيض، و الأسود 7والخس الكابوتشا 2.5جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيهين .
وأفاد التجار بأن الموز المستورد سجل 15جنيها،والموز الجبلي10جنيهات والموز البلدي بـ 8جنيهات،والبلح الأسود 10جنيهات،والتفاح المستورد الأحمر 18 والتفاح الأخضر 20جنيها.
وأكد التجار أن العنب الأحمر بـ 20جنيها،والكنتالوب 7جنيهات ، والكمثري 15جنيها،والبرتقال اليوسفي الصيني بـ 6،والبرتقال أبوسرة 8،والبلدي بـ3.5،اليوسفي البلدي 8.5 ،البرقوق 25جنيها،والجوافة10،الرمان 10جنيهات.
أسعار الخضراوات والفاكهة
الطماطم :3جنيهات
البطاطس:4جنيهات
البصل :5جنيهات
الثوم :50جنيها
الكوسة :6جنيهات
الفاصوليا:16جنيها
البسلة: 5جنيهات
الباذنجان العروس: 6جنيهات
الباذنجان الرومي: 5جنيهات
الليمون: 20جنيها
الفلفل الرومي: 6جنيهات
الفلفل الألوان: 20جنيها
ملوخية بلدى: 7جنيهات
كرنب: 7جنيهات
خس بلدي: جنيهان ونصف
كبوتشا: 3.5جنيه
الخضرة: 50 قرشا
الجرجير: جنيه
موز مستورد: 20جنيها
الموز : 10جنيهات
الجوافة: 10جنيهات
العنب البلدي: 12جنيها
برقوق: 20جنيها
التفاح الأخضر: 18جنيها
التفاح الأحمر: 18جنيهًا
أناناس: 35جنيهًا
أفوكاتو: 35 جنيهًا
الكنتالوب: 7جنيهات
الرمان: 10جنيهات
أسعار الخضراوات في سوق العبور
وتذبذبت الأسعار فى سوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة ،وسجل قفص الطماطم 25جنيها،والكيلو من 100 إلى 200قرش،والبطاطس 200 إلى 300قرش.
وسجلت أسعار الخيار 250قرشا ،والجزر 150إلى 200قرش ، الباذنجان البلدي من 250 إلى350قرشا،والباذنجان العروس من 350 إلى 650قرشا.
وسجلت أسعار القلقاس 4جنيهات،والليمون 20جنيها،والبسلة 4جنيهات،الفاصوليا 7جنيهات،والجوافة 7،والكانتالوب 4.5جنيه،والكوسة 5والجزر 4جنيهات،والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من جنيه إلى 1.5جنيه.
وسجلت الطماطم جنيهين ونصف ،والبطاطس 4جنيهات،والخيار5والفلفل الرومي 6 والبصل5 ،الكوسة 6جنيهات للكيلو،والجزر 4جنيهات،والجوافة 10والبلح 6جنيهات .