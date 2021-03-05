تباين أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 5-3-2021

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة التباين اليوم الجمعة 5- 3-2021 في بورصة السوق اليومية،وتراوحت الطماطم من جنيهين ونصف حتي 3جنيهات ونصف،والبطاطس 4جنيهات علي الأقل ،لدي باعة التجزئة.

وفى سوق الخضراوات والفاكهة استقرت أسعار كل من الليمون، والفلفل الألوان عند 20جنيها ، والبسلة 5 ،الفاصوليا 16جنيها مقابل 12 والباذنجان الرومي 5جنيهات، والبصل المقور 3.5 إلي 5،والبصل الخزين من 6.5جنيه إلى 7.5 واللفت جنيهين ونصف.

أسعار الخضراوات

وذكر التجار أن الفول الأخضر بـ 6.5جنيه،والقلقاس 8جنيهات ،والفراولة 8 ،والثوم البلدي بـ 50 جنيها،والثوم الصيني 35جنيها ،والخيار بـ 5 والكوسة ارتفعت إلى 6جنيهات مقابل 5جنيهات .

ونوه التجار إلى أن الجزر سجل 4جنيهات،والفلفل الرومي 6جنيهات ،و الفلفل الحامي 6جنيهات،والكرنب 7جنيهات ،والباذنجان الأبيض، و الأسود 7والخس الكابوتشا 2.5جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيهين .

وأفاد التجار بأن الموز المستورد سجل 15جنيها،والموز الجبلي10جنيهات والموز البلدي بـ 8جنيهات،والبلح الأسود 10جنيهات،والتفاح المستورد الأحمر 18 والتفاح الأخضر 20جنيها.

وأكد التجار أن العنب الأحمر بـ 20جنيها،والكنتالوب 7جنيهات ، والكمثري 15جنيها،والبرتقال اليوسفي الصيني بـ 6،والبرتقال أبوسرة 8،والبلدي بـ3.5،اليوسفي البلدي 8.5 ،البرقوق 25جنيها،والجوافة10،الرمان 10جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة

الطماطم :3جنيهات

البطاطس:4جنيهات

البصل​ :5جنيهات

الثوم :50جنيها

الكوسة :6جنيهات

الفاصوليا:16جنيها

البسلة: 5جنيهات

الباذنجان العروس: 6جنيهات

الباذنجان الرومي: 5جنيهات

الليمون: 20جنيها

الفلفل الرومي: 6جنيهات

الفلفل الألوان: 20جنيها

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 7جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 3.5جنيه

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: جنيه

موز مستورد: 20جنيها

الموز : 10جنيهات

الجوافة: 10جنيهات

العنب البلدي: 12جنيها

برقوق: 20جنيها

التفاح الأخضر: 18جنيها

التفاح الأحمر: 18جنيهًا

أناناس: 35جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7جنيهات

الرمان: 10جنيهات

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وتذبذبت الأسعار فى سوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة ،وسجل قفص الطماطم 25جنيها،والكيلو من 100 إلى 200قرش،والبطاطس 200 إلى 300قرش.

وسجلت أسعار الخيار 250قرشا ،والجزر 150إلى 200قرش ، الباذنجان البلدي من 250 إلى350قرشا،والباذنجان العروس من 350 إلى 650قرشا.

وسجلت أسعار القلقاس 4جنيهات،والليمون 20جنيها،والبسلة 4جنيهات،الفاصوليا 7جنيهات،والجوافة 7،والكانتالوب 4.5جنيه،والكوسة 5والجزر 4جنيهات،والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من جنيه إلى 1.5جنيه.

وسجلت الطماطم جنيهين ونصف ،والبطاطس 4جنيهات،والخيار5والفلفل الرومي 6 والبصل5 ،الكوسة 6جنيهات للكيلو،والجزر 4جنيهات،والجوافة 10والبلح 6جنيهات .