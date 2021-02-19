تباين أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 19-2-2021

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 19-2-2021 في بورصة الأسواق اليومية، وسجل كيلو الطماطم 3.5 جنيه والبطاطس جنيهان ونصف لدي بائعي التجزئة .

وتتراوح أسعار الليمون من 15 إلى 20 جنيها، والبسلة 6 ،الفاصوليا 10والباذنجان الرومي 5جنيهات ، البصل المقور 3.5 حتي 5 ،والبصل الخزين الذهبي ،والأحمر من 6.5جنيه إلى 7.5 واللفت جنيهين ونصف.

أسعار الخضراوات

وأوضح التجار أن الفول الأخضر بـ 6.5جنيه والقلقاس7جنيهات،والفراولة 10 ،والثوم البلدي بـ 50 جنيها ،والثوم المستورد 35جنيها .

ونوه تجار الخضراوات إلى أن الخيار البلدي بـ 5،الفلفل الألوان 20،والكوسة 5جنيهات،الجزر 4 جنيهات، والفلفل الرومي 5 و الحامي7جنيهات، والكرنب 6، الباذنجان الأبيض 6.5،الباذنجان الأسود 6جنيهات ،والخس الكابوتشا 2.5جنيه للواحدة، والخس البلدي جنيهان .

وذكر التجار أن الموز المستورد بـ 20جنيها،والموز الجبلي12والموز البلدي بـ 8جنيهات، والبلح الأسود 10جنيهات،والتفاح المستورد الأحمر 20 التفاح الأخضر ،الأصفر 20جنيها.

وأفاد تجارالفاكهة بأن العنب الأحمر تراوح من 20إلي 30جنيها ،والكنتالوب 7جنيهات للكيلو ، والكمثري 15 جنيها .

وأشار التجار إلى أن البرتقال الصيني ب5جنيهات،والبرتقال أبوسرة 7.5جنيه،والبلدي ب3.5جنيه،اليوسفي البلدي 7.5 ،البرقوق 25جنيها،والجوافة 10جنيهات،الرمان 10جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة

الطماطم :3.5جنيه

البصل​ :6.5جنيه

الثوم :50جنيها

الكوسة :5جنيهات

الفاصوليا:8جنيهات

البسلة: 6جنيهات

الباذنجان العروس: 6.5جنيه

الباذنجان الرومي: 5جنيهات

الليمون: 20جنيها

الفلفل الرومي: 8جنيهات

الفلفل الألوان: 20جنيها

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 8جنيهات

خس بلدي: جنيهان ونصف

كبوتشا: 3.5جنيه

الخضرة: 50 قرشا

الجرجير: جنيه

موز مستورد: 15جنيها

الموز : 12جنيها

الجوافة: 10جنيهات

العنب البلدي: 12جنيها

برقوق: 20جنيها

التفاح الأخضر: 20جنيها

التفاح الأحمر: 18جنيهًا

بلح برحي: 30 جنيهًا

أناناس: 35جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب: 7جنيهات

الرمان: 10جنيهات

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وتباينت الأسعار بسوق العبور لتجارة الجملة اليوم الجمعة، وسجل قفص الطماطم 30جنيها، والكيلو من 150قرشا إلى 200 قرش،والبطاطس 100 إلى 200قرش.

وبلغت أسعار الخيار 250قرشا والجزر 150 إلى 200قرش ، الباذنجان البلدي من 200 إلى270قرشا،والباذنجان العروس من 350 إلى 450قرشا.

وسجلت أسعار القلقاس 3.5جنيه،الليمون 14جنيها،والبسلة 4جنيهات،الفاصوليا 7جنيهات،والجوافة 7،والكانتالوب 4.5جنيه،والكوسة 3والجزر 3جنيهات،والفلفل الرومي 4جنيهات،والفلفل الحامي من جنيه إلى 1.5جنيه.