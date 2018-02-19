تباين أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين

الصاوي أحمد: سجلت أسعار الخضروات، اليوم الإثنين، تباينا ،حيث إرتفعت أسعار بعض الأصناف واستقرت أغلبها في بورصة السلع اليوم ،واستقرت أسعار كيلو الطماطم بين 2.5 إلي 4 جنيهات والبطاطس أيضا مستقرة بين 2.5 إلى 5 جنيهات حسب الجودة، والبصل2.5 إلى 4 جنيهات وفقا لتجار تجزئة في الأسواق. &nbs

الصاوي أحمد:

سجلت أسعار الخضروات، اليوم الإثنين، تباينا ،حيث إرتفعت أسعار بعض الأصناف واستقرت أغلبها في بورصة السلع اليوم ،واستقرت أسعار كيلو الطماطم بين 2.5 إلي 4 جنيهات والبطاطس أيضا مستقرة بين 2.5 إلى 5 جنيهات حسب الجودة، والبصل2.5 إلى 4 جنيهات وفقا لتجار تجزئة في الأسواق.



وأوضح التجار لـ”المال” أن أسعار الفاصوليا الخضراء 7جنيهات بدلا من 6 أمس ، والبسلة 6 جنيهات والباذنجان الرومي /”العروس ” 5 جنيهات والليمون من 8 الي 12جنيهات.

ولفتوا إلي أن سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات والخيار 5 جنيهات والثوم البلدي 20 جنيها والفلفل البلدي /الرومي 8جنيهات إلي 12 جنيهات والملوخية 10 جنيهات للكيلو والجزر 4 إلي 6 جنيهات والبطاطا 4 جنيهات والقلقاس 6 جنيهات.

كما استقرت أسعار الفاكهة وسجل كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها والموز 10 و 12 جنيها والمانجو 15 و20 جنيها والفراولة 10 جنيهات والرومان 5 جنيهات والبلح الرملي من 6 إلى 7 جنيهات.