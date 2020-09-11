تباين أسعار الخضراوات والفاكهة الجمعة 11-9-2020

سعر الفاصوليا 30 جنيهًا، والباذنجان الرومي تراوحت أسعاره من 2 إلى 4 جنيهات، والبامية 20 جنيهًا، والثوم الأحمر 35 جنيهًا، والأبيض 32، والملوخية سجلت جنيهًا للحزمة

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق، اليوم الجمعة 11-9-2020، وسجل الفلفل الألوان 20 جنيهًا، والخيار الصوب 8 جنيهات، والبلدي من 4.5 جنيه إلى 6.5، والطماطم من جنيهين إلى 3.5 جنيه، والبلح البرحي 25 جنيهًا، والمشمش 15 جنيهًا، طبقًا لعددٍ من التجار.

وأكد التجار أن سعر الفاصوليا 30 جنيهًا، والباذنجان الرومي تراوحت أسعاره من 2 إلى 4 جنيهات، والبامية 20 جنيهًا، والثوم الأحمر 35 جنيهًا، والأبيض 32، والملوخية سجلت جنيهًا للحزمة، والفلفل 8 جنيهات، والباذنجان المخدد 7 جنيهات، والجزر 6 إلى 8 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، والكوسة من 4 إلى 8 جنيهات، والبصل من 4 إلى 5 جنيهات، والبطاطس 4 جنيهات في أسواق التجزئة، والليمون من 6.5 إلى 12 جنيهًا، والفلفل الرومي 8 جنيهات.

وألمح التجار إلى أن المانجو نعومي من 20 إلى 25 جنيهًا، والفص من 40 إلى 60 جنيهًا، والعويس 30 إلى 35 جنيهًا، والتفاح المستورد الأحمر والأخضر 25 جنيهًا، والبلدي 20، والكمثرى من 12 إلى 15 جنيهًا، والتين انخفض إلى 8 جنيهات، اليوم، مقابل 10 إلى 15 جنيهًا، والجوافة الفلاحي من 12 إلى 15 جنيهًا، والموز المستورد 30 جنيهًا، والبلدي 15 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر الجوافة تلاجة تراوح بين 13.5 و10 جنيهات، والبرقوق من 8 جنيهات إلى 20 جنيهًا، والعنب البناتي أحمر- أخضر من 10 إلى 15 جنيهًا، والعنب البلدي 6.5 جنيه، والكنتالوب 10 جنيهات، والبطيخ من 30 إلى 50 جنيهًا.

ورق عنب: 15 جنيهًا

الباذنجان العروس: 4 جنيهات

الباذنجان الرومي: 3.5 جنيه

الباذنجان المخدد: 6 جنيهات

الليمون: 6.5 إلى 8 جنيهات

الفلفل: 8 جنيهات

فلفل ألوان: 20 جنيهًا

البامية: 20 جنيهًا

ملوخية بلدى: 7 جنيهات

كرنب: 7 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7 جنيهات

الخضرة: 3 حزام بـ2 جنيه

الجرجير: 1 جنيه

موز مستورد: 25 جنيهًا

موز بلدي: 12 جنيهًا

العنب الأحمر: 8.5 جنيه

العنب الأخضر: 12 جنيهًا

البرقوق: 20 جنيهًا

التفاح الأصفر: 30 جنيهًا

التفاح السكرى: 30 جنيهًا

البلح: من 15 إلى 30 جنيهًا

أناناس: 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

البطيخ: من 20 إلى 45 جنيهًا

الكنتالوب: 10 جنيهات.