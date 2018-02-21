تباين أسعار الخضراوات واستقرار الفاكهة

الصاوي أحمد سجلت أسعار الخضراوات، اليوم الأربعاء، تباينًا في بورصة الأسواق، حيث شهدت بعض الأصناف استقرارًا بينما ارتفع البعض الآخر. أكد تجار تجزئة في محافظة الجيزة، أن سعر كيلو الطماطم تراوح بين 2.5 و4 جنيهات، والبطاطس 2.5 و5 جنيهات حسب…

الصاوي أحمد



سجلت أسعار الخضراوات، اليوم الأربعاء، تباينًا في بورصة الأسواق، حيث شهدت بعض الأصناف استقرارًا بينما ارتفع البعض الآخر.

أكد تجار تجزئة في محافظة الجيزة، أن سعر كيلو الطماطم تراوح بين 2.5 و4 جنيهات، والبطاطس 2.5 و5 جنيهات حسب الجودة، بدلًا من 4 جنيهات أمس، والبصل 3 إلى 4 جنيهات، وفقًا لتجار تجزئة في الأسواق.

ولفت التجار إلى أن سعر كيلو الكوسة يتراوح بين 4 و5 جنيهات، والخيار 5، والثوم البلدي 20، والفلفل البلدي/الرومي 6 إلى 8 جنيهات، والملوخية 10، والسبانخ 4 جنيهات والجزر 4 جنيهات، والبطاطا 4، والقلقاس 6.

وأوضح التجار لـ”المال”، أن أسعار الفاصوليا الخضراء تراوحت بين 6 و7 جنيهات، والبسلة 6، والباذنجان الرومي/”العروس” 5، والليمون من 8 إلى 12.

واستقرت أسعار الفاكهة، وسجل كيلو اليوسفي 5 جنيهات، والبرتقال 5 جنيهات والتفاح بين 17 و20، والموز 10 و12، والمانجو 15 و20، والفراولة 10، والرومان 5، والبلح الرملي من 6 إلى 7.