تباين أسعار الخضراوات وارتفاع الفاكهة اليوم الجمعة 10-9-2021

تباينت أسعار الخضراوات وارتفعت الفاكهة اليوم الجمعة 10-9-2021، وتراوحت الطماطم بين 7 و10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات، والكوسة من 4 إلى 10 جنيهات، والبطاطس من 6 إلى 9 جنيهات، بدلًا من 8 جنيهات، والبصل من 3.5 إلى 4 جنيهات، والتين والكمثرى 15 جنيهًا لكل كيلو، والبرتقال البلدي والرمان 12 جنيهًا، لدى باعة القطاعي.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأضاف التجار أن قفص الطماطم في سوق العبور ارتفع إلى 160بدلًا من 140 جنيهًا، و110 جنيهات بسوق أكتوبر لتجارة الجملة لوزن 20 كجم، بينما يصل سعر القفص 220 بدلًا من 215 جنيهًا في الصعيد لوزن 37 كجم.

وكشف التجار أن ربطة الخضرة بخمسين قرش مثل البقدونس أو الكسبرة او الشبت وحزمة الجرجير 75 قرشًا، والملوخية جنيهين للحزمة الواحدة، والبامية 15 جنيهًا للكيلو، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والقثاء 3.5 إلى 8 جنيهات، والخيار البلدي 4 إلى 8 جنيهات، والخيار الصوب 6 إلى 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضراوات اليوم

وأكد التجار أن كيلو الفلفل الأحمر بـ10 جنيهات، والكوسة 2.5 إلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والفاصوليا 45 جنيهًا، والبطاطس من 8 إلى 10 جنيهات، والفلفل الرومي 4 جنيهات إلى 8، والكرنب من 15 إلى 20 جنيهًا للواحدة.

أسعار الخضراوات

وأفاد التجار بأن الفلفل الحامي أو الشطة تراوح من 10 إلى 11 جنيهات للكيلو، والباذنجان العروس 5 جنيهات، والجزر 6 إلى 8 جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 45 جنيهًا، والبامية 10إلى 15 جنيهًا للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو، والليمون بين 5 إلى 6.5 جنيه للكيلو.

وكشف التجار أن سعر الجوافة تراوح بين 10 و20 جنيهًا، والموز البلدي من 12 جنيهًا إلى 15، والموز المستورد 25 جنيهًا، والبلح البرحي 30 إلي 45 جنيهًا، والتفاح الأخضر المستورد من 20 إلى 25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

وأشار التجار إلى أن الرمان تراوح بين 3.5 و10 جنيهات، و التفاح الأصفر 30 جنيهًا، والبرقوق المستورد 25 جنيهًا إلى 30، والبرقوق البلدي 25 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 35 جنيهًا، والتفاح السوري 25 جنيهًا، والتفاح اللبناني الأحمر 28 جنيهًا إلى 30، والموز الأكوادوري المستورد 25 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

وأفاد التجار بأن سعر العنب الأسود 15 جنيهًا، والعنب البلدي 20 جنيهًا، والعنب الأحمر من 15 إلى 20 جنيهًا، والتين من 14إلى 20 جنيهًا، والكنتالوب 12 جنيهًا للكيلو.

وأوضح التجار أن سعر المانجو نعومي/ الزبدية/ السكري من 20 جنيهًا إلى 25، والفص بـ80 جنيهًا، والعويس بـ40 جنيهًا، والمانجو الفونسو 35 جنيهًا للكيلو، والمانجو دبشة بـ20 جنيهًا، والكمثرى 15 جنيهًا، والخوخ البلدي 15إلى 35 جنيهًا، والخوخ المستورد بـ40 جنيهًا، والبرتقال البلدي 12 جنيهًا، والبطيخ 15إلى 20 جنيهًا للواحدة.