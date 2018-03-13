تباين أسعار الخضراوات وارتفاع الطماطم

الصاوى أحمد تباينت أسعار الخضراوات وسجلت أسعار الطماطم ارتفاعا فى الأسواق - اليوم – وتراوحت بين 3.5 إلى 4.5 جنيه بدلا من 4 فقط أمس، والبطاطس من 3.5 إلي 4.5 والبصل 2.5 إلى 4.5 جنيهات، والثوم الأخضر بين 2.5 إلى…

الصاوى أحمد

تباينت أسعار الخضراوات وسجلت أسعار الطماطم ارتفاعا فى الأسواق – اليوم – وتراوحت بين 3.5 إلى 4.5 جنيه بدلا من 4 فقط أمس، والبطاطس من 3.5 إلي 4.5 والبصل 2.5 إلى 4.5 جنيهات، والثوم الأخضر بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

وأكد تجار لـ”المال ” أن الخيار تراوح من 4 إلى 6 جنيهات والكوسة 6 جنيهات، والباذنجان الرومى “العروس” 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 4 جنيهات والليمون من 10 إلى 12 جنيها بدلا من 8 جنيهات مؤخرا، الفلفل البلدى – الرومى بين 8 جنيهات و10 جنيهات، والملوخية 10 جنيهات، والجزر من 4 إلى 7 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات، والسبانخ من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو.

ووفقا للتجار، شهدت أسعار الفاكهة استقرارا اليوم، حيث تراوح سعر البرتقال أبوسرة واليوسفى من 6 إلى 10 جنيهات، والموز 8 إلى 10 جنيهات والتفاح المستورد الأحمر 25 جنيها، والعنب الأحمر30 جنيها، والجوافة 7 جنيهات، والفراولة 11 جنيها.