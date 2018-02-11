تباين أسعار الخضراوات في الأسواق

الصاوي أحمدتباينت أسعار أصناف الخضراوات، اليوم الأحد، حيث تراجعت أسعار الطماطم وارتفعت أسعار الكوسة والفلفل.أكد تجار خضراوات، أن الطماطم انخفضت بشكل طفيف، متراوحة بين 2.5 و3 جنيهات، بانخفاض نصف جنيه مقارنة بأمس، بينما ارتفعت أسعار الكوسة بنحو جنيه لتسجل 6 جنيهات بدلًا من 5 والفلفل ارتفع إل

الصاوي أحمد



تباينت أسعار أصناف الخضراوات، اليوم الأحد، حيث تراجعت أسعار الطماطم وارتفعت أسعار الكوسة والفلفل.

أكد تجار خضراوات، أن الطماطم انخفضت بشكل طفيف، متراوحة بين 2.5 و3 جنيهات، بانخفاض نصف جنيه مقارنة بأمس، بينما ارتفعت أسعار الكوسة بنحو جنيه لتسجل 6 جنيهات بدلًا من 5 والفلفل ارتفع إلى 9 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.

وأوضحوا أن سعر البصل الأصفر “الجديد” مستقر عند 2.5 جنيه، والبطاطس بين 2.5 و3.5 جنيه، والبسلة 6، والسبانخ بين 4 و5 جنيهات، والثوم البلدي 20.

وكشفوا أن سعر الخيار 5، والملوخية 13، والباذنجان “العروس” 5، والرومي 4، والجزر 4، والفلفل الألوان 15 جنيهًا، والقلقاس 5.

وسجلت أسعار الفاكهة استقرارًا، وسجلت الأسواق 5 جنيهات لكيلو البرتقال، و4 لليوسفي، والتفاح الأمريكي 22، والجوافة 7، الليمون 10 جنيهات، والموز البلدي 8.5.