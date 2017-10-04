تباين أسعار الخضراوات فى أسواق التجزئة

الصاوى أحمدتباينت أسعار الخضراوات- اليوم الأربعاء- وسجل سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات، والخيار الصوب 7 جنيهات، والبلدى 5، حسب آراء تجار فى الأسواق.وأكدوا أن أسعار الباذنجان الرومى 6 جنيهات، والعروس الأسود 7 جنيهات، والأبيض 8 جنيهات، والبطاطس 3.5 إلى 6 جنيهات، والبصل الأحمر 5 جنيهات، والأبيض 4، والجز

الصاوى أحمد

تباينت أسعار الخضراوات- اليوم الأربعاء- وسجل سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات، والخيار الصوب 7 جنيهات، والبلدى 5، حسب آراء تجار فى الأسواق.

وأكدوا أن أسعار الباذنجان الرومى 6 جنيهات، والعروس الأسود 7 جنيهات، والأبيض 8 جنيهات، والبطاطس 3.5 إلى 6 جنيهات، والبصل الأحمر 5 جنيهات، والأبيض 4، والجزر 8 جنيهات.

وأضافوا أن سعر الثوم البلدى 20 جنيها للكيلو، والصينى 14 جنيها، والفلفل الرومى 7 جنيهات، والبطاطا 4 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات للرابطة، والليمون 10جنيهات، والكوسة 8 جنيهات.

وأشاروا إلى أن البامية بيعت بـ 20 جنيها، والفلفل الألوان 12 جنيها، والسبانخ 4 جنيهات للرابطة، والقلقاس 10 جنيهات، والفاصوليا 15 جنيها.