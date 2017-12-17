تباين أسعار الخضار والفاكهة و8 جنيهات لكيلو الكوسة

الصاوي أحمد شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا -الأحد -حيث استقرت أسعار غالبية الأصناف، بينما ارتفعت أسعار الكوسة لـ8 جنيهات بدلا من 6 الأسبوع الماضي وفقا لبعض التجار في محافظة الجيزة. وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلي 5 جنيهات والبطاطس 2.5 إلى 5 جنيهات والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات والفاصو

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا -الأحد -حيث استقرت أسعار غالبية الأصناف، بينما ارتفعت أسعار الكوسة لـ8 جنيهات بدلا من 6 الأسبوع الماضي وفقا لبعض التجار في محافظة الجيزة.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3.5 إلي 5 جنيهات والبطاطس 2.5 إلى 5 جنيهات والبصل ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيهات والفاصوليا الخضراء من 5 إلى 6 جنيهات.

وأكد التجار أن سعر الليمون تراوح بين 8 إلى 10 جنيهات والخيار 4 إلى 7 جنيهات والثوم 20 جنيها والفلفل 6 جنيهات والباذنجان 5 جنيهات والملوخية من 4 إلى 5 جنيهات.

وأشارو إلى أن الجزر سجل 7 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات والبسلة 6 جنيهات.

وسجل كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات والتفاح المستورد ما بين 17 و20 جنيها والموز 10 جنيهات والمانجو 15 جنيها والتين 10 جنيهات والجوافة 5 جنيهات والرمان 5 جنيهات والكاكا 8 جنيهات إلى 10 والبطيخ بـ5 جنيهات للكيلو.