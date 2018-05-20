تباين أسعار الخضار والفاكهة و7 جنيهات لكيلو الخيار

الصاوى أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تباينا فى السوقاليوم وسجلت أسعار الطماطم 3 جنيهات كمتوسط،والبطاطس 4.5 جنيه والخيار 7 جنيهات والبصل 3 جنيهات. وأوضحوا أن سعر كيلو الليمون 14جنيها، والباذنجان الرومى 2.5 والباذنجان "العروس" 6 والثوم 12 والجزر 4 وورق العنب 12 وحزمة الجرجيروالبقدونس نصف

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة تباينا فى السوقاليوم وسجلت أسعار الطماطم 3 جنيهات كمتوسط،والبطاطس 4.5 جنيه والخيار 7 جنيهات والبصل 3 جنيهات.



وأوضحوا أن سعر كيلو الليمون 14جنيها، والباذنجان الرومى 2.5 والباذنجان “العروس” 6 والثوم 12 والجزر 4 وورق العنب 12 وحزمة الجرجيروالبقدونس نصف جنيه.



وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ”المال” أن الملوخية 4 جنيهات للرابطة، والفاصوليا 6 جنيهات والكوسة 7جنيهات والبسلة 6 جنيهات إلي 9جنيهات، والبامية 10 إلي 15 جنيها والفلفل الألوان 14 جنيها والفاصوليا 6 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر العنب 10 جنيهات بدلا من 20 جنيه الأسبوع الماضي ،و سعر البرتقال الصيفى 4 جنيهات والتفاح البلدى 10جنيهات والأمريكى 28، والأصفر 23، والخوخ 7.5 والمشمش 10 والكنتالوب 5، والبلح 7.5 والموز 6.5 والبطيخة 15 إلى 35.



