تباين أسعار الخضار والفاكهة و6 جنيهات للطماطم

الصاوي أحمدواصلت أسعار الخضراوات والفاكهة التباين في الأسواق واستقرت الطماطم بين 4 إلى 6 جنيهات اليوم.وأكد تجار في الجيزة أن أسعار البسلة تراجعت لـ6 جنيهات بدلا من 8 الأسبوع الماضي و15 جنيها قبل شهر، والجزر إلى 3.5 جنيه بدلا من 5 الأسبوع الماضي و8 جنيهات قبل شهر والكوسة سجلت 6 جنيهات.وأكد التج

الصاوي أحمد

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة التباين في الأسواق واستقرت الطماطم بين 4 إلى 6 جنيهات اليوم.

وأكد تجار في الجيزة أن أسعار البسلة تراجعت لـ6 جنيهات بدلا من 8 الأسبوع الماضي و15 جنيها قبل شهر، والجزر إلى 3.5 جنيه بدلا من 5 الأسبوع الماضي و8 جنيهات قبل شهر والكوسة سجلت 6 جنيهات.

وأكد التجار أن أسعار الباذنجان الرومي والعروس مستقرة وتراوحت بين 4 إلي 5 جنيهات والفلفل الرومي والبلدي نخفضا إلي 4 جنيهات بدلا من 6 الأسبوع الماضي و8 قبل عدة أسابيع.

وتراوحت أصناف البامية وفقًا للتجار- بين 15 إلي 20 جنيهاً، والبطاطس 5 جنيهات للكيلو، والبصل الأحمر والأبيض 4 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والفاصوليا بين 3 إلى 5 جنيهات، والثوم البلدي 25 للكيلو، والصيني 13، والبطاطا 4، والليمون من 8 إلى 10، والفلفل الألوان 12 ، والسبانخ 2 جنيه للرابطة.

وعلى صعيد أسعار الفاكهة، فقد تراوح البرتقال اليوسفي بين 3.5 حتى 7 جنيهات، والجوافة 5 إلى 6 جنيهات، ونفس المعدلات المستقرة متواجدة أيضًا في البرتقال (أبو صرة) الذي سجل بين 5 و3.5 جنيه.

وبلغت أسعار التفاح الأحمر المستورد 25 جنيهًا، والأصفر 22، والسورى 13، و20 جنيها للبرقوق، والتفاح السكرى 25، والأخضر- الفرنساوي 32 جنيهًا، والكانتلوب بين 3.5 إلى 7، والعنب الكرمسون الأحمر ارتفع لـ15، والعنب البلدى 6.5 جنيه والبلح الرملي يتراوح بين 6.5 إلي 8.5 جنيه.