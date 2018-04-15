تباين أسعار الخضار والفاكهة.. والطماطم تواصل الارتفاع

الصاوى أحمدتباينت أسعار الخضراوات – اليوم الأحد - بالأسواق، وارتفعت الطماطم لـ7 جنيهات بدلا من 6 أمس والفاصوليا سجلت 18 إلى 20 جنيها بدلا من 12 الأسبوع الماضى وفقا لتجار خضار وفاكهة فى السوق.وأوضح التجار استقرار أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات، البصل 2.5 ، الخيار

الصاوى أحمد

تباينت أسعار الخضراوات – اليوم الأحد – بالأسواق، وارتفعت الطماطم لـ7 جنيهات بدلا من 6 أمس والفاصوليا سجلت 18 إلى 20 جنيها بدلا من 12 الأسبوع الماضى وفقا لتجار خضار وفاكهة فى السوق.

وأوضح التجار استقرار أسعار البطاطس لتتراوح بين 2 إلى 4 جنيهات، البصل 2.5 ، الخيار 4 والملوخية 12 جنيها، الفلفل من 8 إلى 12 جنيها والقلقاس من 5 إلى 8، الليمون 12 جنيها، والباذنجان الرومى 3.5 والباذنجان العروس والأبيض 6 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر البسلة 8 جنيهات والثوم من 4 إلى 5 جنيهات، والجزر من 4 إلى 7 ،و الفلفل ألوان22 جنيهًا، القرنبيط من 5 إلى 8، الكرنب من 5 إلى 10جنيهات للكيلو، الكوسة 6 جنيهات وورق عنب من 20 إلى 22 جنيهاً.

وسجلت أسعار البرتقال 6.5 جنيه، اليوسفي 5، الموز 6، التفاح المستورد من 15 إلى 28 جنيها للكيلو، والجوافة 7 جنيهات والفراولة 10 الكانتالوب 6.5 والبطيخ من 10 إلى 30 للواحدة، العنب المستورد 27، الخوخ من 7.5 إلى 12 جنيها.