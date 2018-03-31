تباين أسعار الخضار واستقرار الفاكهة

الصاوى أحمدتباينت أسعار الخضراوات في أسواق التجزئة السبت، وتراوح الفلفل من 5 إلى 7 جنيهات والقلقاس من 6 إلى 7 الليمون من 8 الي 10والباذنجان من 4 إلى 6.و وضح تجار أن سعر البسلة من 8 إلى 10والبصل من 3.5 إلى 6 والبطاطس من 2 إلى 3 والثوم الجديد 5 جنيهات والخزين من 20 إلى 25 جنيها والجزر من 6 إلى

الصاوى أحمد

تباينت أسعار الخضراوات في أسواق التجزئة السبت، وتراوح الفلفل من 5 إلى 7 جنيهات والقلقاس من 6 إلى 7 الليمون من 8 الي 10والباذنجان من 4 إلى 6.

و وضح تجار أن سعر البسلة من 8 إلى 10والبصل من 3.5 إلى 6 والبطاطس من 2 إلى 3 والثوم الجديد 5 جنيهات والخزين من 20 إلى 25 جنيها والجزر من 6 إلى 7.

ولفتوا إلى أن سعر الخيار الصوب من 5 إلى 6 والسبانخ من 8 إلى 9 للكيلو والطماطم من 2.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو والفاصوليا من 20 إلى 22 جنيها للكيلو.

وأوضحوا أن سعر الفلفل الألوان من 9 إلى 13 والقرنبيط من 3 إلى 8 جنيهات والكرنب 5 إلى 7جنيهات للكيلو والكوسة من 2.5 إلى 5 للكيلو والملوخية من 2 إلى 2.5 للرابطة وورق العنب من 20 إلى 22 للكيلو.

بينما تواصل أسعار الفاكهة استقرارها وسجل البرتقال 5 جنيهات واليوسفى 5والخوخ 7.5والبطيخ بين 10الى 30 جنيها للواحدة حسب الوزن والكانتالوب 6جنيهات والفراولة 8 جنيهات.