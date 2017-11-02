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تباين أسعار الأسمنت فى أكتوبر.. واستقرار الطوب والرمل

   رضوى عبد الرازق :   تباينت أسعار الأسمنت خلال شهر أكتوبر، مقارنة بسبتمبر الماضى، بين الاستقرار والانخفاض بمعدل 2.5%، للمرة الأولى منذ فترة طولية بينما استقرت أسعار الخرسانة الجاهزة ذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات…

2 نوفمبر، 2017 2 نوفمبر، 2017

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رضوى عبد الرازق :

 

تباينت أسعار الأسمنت خلال شهر أكتوبر، مقارنة بسبتمبر الماضى، بين الاستقرار والانخفاض بمعدل 2.5%، للمرة الأولى منذ فترة طولية بينما استقرت أسعار الخرسانة الجاهزة ذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى جدول بأسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة مقارنة بسبتمبر الماضى وأكتوبر 2016 :

الأسمنت :

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

9.9 %

-2.5 %

710

780

800

طن

بورتلاندى عادى معبأ

27.1%

0 %

1400

1780

1780

طن

ابيض

 

خرسانة جاهزة

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

13.8%

0%

545

620

620

م3

خرسانة جهد (250كجم/م3)

 

 

من ناحية أخرى شهدت أسعار الطوب تباينا سعريا بين الاستقرار والارتفاع بمعدل 1.8% خلال شهر أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى، بينما استقرت أسعار الرمل،  وفقا للنشرة.

وفيما يلى جدول بتغيرات أسعار الطوب والرمل مقارنة بسبتمبر الماضى أكتوبر 2016 :

الطوب  :

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

22.6%

0%

744

912

912

الف طوبة  

اسمنتى مصمت مقاس (25 *12.5*6 )

27.8%

0 %

3390

4332

4332

الف طوبة

اسمنتى مفرغ مقاس (40*20*12سم )

20.8%

0%

600

725

725

الف طوبة

طفلى مثقب مقاس (25*12*6.5 سم )

63.7 %

1.8 %

855

1400

1375

الف طوبة

وردى مقاس (25*12*6سم )

 

الرمل

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

اكتوبر

اكتوبر

سبتمبر

53.8%

0%

26

40

40

م3

حرش

52.2 %

0 %

23

35

35

م3

ناعم

  

 

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