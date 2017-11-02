تباين أسعار الأسمنت فى أكتوبر.. واستقرار الطوب والرمل

رضوى عبد الرازق :
تباينت أسعار الأسمنت خلال شهر أكتوبر، مقارنة بسبتمبر الماضى، بين الاستقرار والانخفاض بمعدل 2.5%، للمرة الأولى منذ فترة طولية بينما استقرت أسعار الخرسانة الجاهزة ذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى جدول بأسعار الأسمنت والخرسانة
الأسمنت :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
9.9 %
-2.5 %
710
780
800
طن
بورتلاندى عادى معبأ
27.1%
0 %
1400
1780
1780
طن
ابيض
خرسانة جاهزة
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
13.8%
0%
545
620
620
م3
خرسانة جهد (250كجم/م3)
من ناحية أخرى شهدت أسعار الطوب تباينا سعريا بين الاستقرار والارتفاع بمعدل 1.8% خلال شهر أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى، بينما استقرت أسعار الرمل، وفقا للنشرة.
وفيما يلى جدول بتغيرات أسعار الطوب والرمل مقارنة بسبتمبر الماضى أكتوبر 2016 :
الطوب :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
22.6%
0%
744
912
912
الف طوبة
اسمنتى مصمت مقاس (25 *12.5*6 )
27.8%
0 %
3390
4332
4332
الف طوبة
اسمنتى مفرغ مقاس (40*20*12سم )
20.8%
0%
600
725
725
الف طوبة
طفلى مثقب مقاس (25*12*6.5 سم )
63.7 %
1.8 %
855
1400
1375
الف طوبة
وردى مقاس (25*12*6سم )
الرمل
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
اكتوبر
اكتوبر
سبتمبر
53.8%
0%
26
40
40
م3
حرش
52.2 %
0 %
23
35
35
م3
ناعم