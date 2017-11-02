تباين أسعار الأسمنت فى أكتوبر.. واستقرار الطوب والرمل

رضوى عبد الرازق : تباينت أسعار الأسمنت خلال شهر أكتوبر، مقارنة بسبتمبر الماضى، بين الاستقرار والانخفاض بمعدل 2.5%، للمرة الأولى منذ فترة طولية بينما استقرت أسعار الخرسانة الجاهزة ذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات…

رضوى عبد الرازق :

تباينت أسعار الأسمنت خلال شهر أكتوبر، مقارنة بسبتمبر الماضى، بين الاستقرار والانخفاض بمعدل 2.5%، للمرة الأولى منذ فترة طولية بينما استقرت أسعار الخرسانة الجاهزة ذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى جدول بأسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة مقارنة بسبتمبر الماضى وأكتوبر 2016 :

الأسمنت :

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 9.9 % -2.5 % 710 780 800 طن بورتلاندى عادى معبأ 27.1% 0 % 1400 1780 1780 طن ابيض

خرسانة جاهزة

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 13.8% 0% 545 620 620 م3 خرسانة جهد (250كجم/م3)

من ناحية أخرى شهدت أسعار الطوب تباينا سعريا بين الاستقرار والارتفاع بمعدل 1.8% خلال شهر أكتوبر مقارنة بسبتمبر الماضى، بينما استقرت أسعار الرمل، وفقا للنشرة.



وفيما يلى جدول بتغيرات أسعار الطوب والرمل مقارنة بسبتمبر الماضى أكتوبر 2016 :

الطوب :

معدل التغير عام 2016 عام2017 الوحدة النوع عن العام السابق عن الشهر السابق اكتوبر اكتوبر سبتمبر 22.6% 0% 744 912 912 الف طوبة اسمنتى مصمت مقاس (25 *12.5*6 ) 27.8% 0 % 3390 4332 4332 الف طوبة اسمنتى مفرغ مقاس (40*20*12سم ) 20.8% 0% 600 725 725 الف طوبة طفلى مثقب مقاس (25*12*6.5 سم ) 63.7 % 1.8 % 855 1400 1375 الف طوبة وردى مقاس (25*12*6سم )

الرمل