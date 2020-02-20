تباين أداء وثائق صناديق الاستثمار

تباينت أسعار وثائق صناديق الاستثمار خلال الأسبوع الماضى، بتراجع فئة “الأسهم” و”المتوازنة” و”الإسلامية” و”تحديد الأصول” بشكل جماعى، متأثرة بتراجعات مؤشرات البورصة، فيما استمر الأداء الإيجابى للنقدية وصناديق الدخل الثابت، لعدم ارتباطها بحركة البورصة واتجاهاتها.

وكان صندوق بنك القاهرة الثابت الأكثر صعودًا خلال ذلك الأسبوع، بينما حل صندوق نعيم مصر الإسلامى فى مرتبة الأكثر هبوطًا.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “EGX 30”بنسبة %1.75 ليغلق على 13859.45 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “ EGX 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.62 % إلى 1266.53 نقطة.

وسجل مؤشر “EGX 100” تراجعًا بنحو %1.2 مغلقًا عند 1384.09 نقطة، ومؤشر “EGX 30 محدد الأوزان” تراجعًا بنحو %1.79 مغلقًا عند 15959.61 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة %12.08 ليغلق عند 597.44 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 11.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند 700.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض %1.7 عن الأسبوع الماضى، فيما تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.5 مليار جنيه مقارنة مع 14.1 مليار جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.

«الميزان» أقل الهابطين فى المتوازنة

سجلت الصناديق المتوازنة، تراجعات جماعية فى تعاملات الأسبوع الماضى، بمتوسط هبوط بلغ %0.92، بينما بلغ حده الأقصى نحو %1.58 ونظيره الأدنى نحو %0.55.

وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” فى المركز الأول مسجلًا أقل معدلات الهبوط، بنسبة %0.55 بقيمة 318.87 جنيه للوثيقة، فيما حل خلفه صندوق البنك الزراعى المصرى “الماسي” بنسبة %0.59 بقيمة 254.45 جنيه للوثيقة.

وثالثًا سجل صندوق “مصر الخير” حضوره بنسبة تراجع %0.65 بقيمة 17.28 جنيه، ورابعًا صندوق البنك الأهلى المصرى الأول بنسبة %0.74 بقيمة 38.67 جنيه، وخامسًا صندوق البنك التجارى الدولى “تكامل” بنسبة هبوط %0.97 بقيمة 178.38 جنيه للوثيقة.

فيما كان صندوق البنك التجارى بنك الاستثمار العربى “سندي” الأكثر تراجعًا بين أعضاء الفئة بنسبة %1.58 بقيمة 13.43 جنيه للوثيقة.

“الأسهم” تساير “EGX30”

شهدت تعاملات صناديق الاستثمار- فئة الأسهم- خلال الأسبوع الماضى، تراجعات جماعية لأعضائها بمتوسط هبوط قدره %1.40، متأثرة سلبًا بتراجع مؤشر البورصة الرئيسى “EGX30” فى الأسبوع الماضي.

وجاء صندوق البنك الأهلى الخامس، كأقل الهابطين، متراجعًا بنسبة %0.93 بقيمة 10.65 جنيه للوثيقة، فيما حل خلفه صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية “ABC” بنسبة هبوط %0.95 بقيمة 98.29 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث، سجل صندوق البنك الأهلى الثانى حضوره بنسبة هبوط %0.96 بقيمة 61.32 جنيه للوثيقة، ورابعًا صندوق بنك الكويت الوطنى “نماء” بنسبة %1.11 بقيمة 16.17 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق بنك الإسكندرية بنسبة %1.21 بقيمة 354.22 جنيه للوثيقة.

وكان صندوق فاروس 1 الأكثر تراجعًا للأسبوع الثانى بنسبة %2.26 بقيمة 88.14 جنيه.

“ثمار QNB الأهلي” نجم النقدية

نجحت فئة الصناديق النقدية -التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة- فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، ونجح صندوق بنك “QNB” الأهلى “ثمار” فى خطف الصدارة لأول مرة منذ عدة شهور، بنسبة ارتفاع بقيمة وثيقته %0.23 لتصل إلى 369.88 جنيه.

وفى مركز الوصافة، حل صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى “جمان” بنسبة ارتفاع %0.22 بقيمة 294.43 جنيه، وثالثًا صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث بنسبة صعود %0.23 بقيمة 1015.1 جنيه للوثيقة.

ورابعا صندوق بنك الإسكندرية النقدى بنسبة ارتفاع %0.22 بقيمة a38.55 جنيه، وخامسًا ظهر صندوق بنك الاستثمار العربى بنسبة ارتفاع %0.22 بقيمة 10.14 جنيه.

وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد حصد صندوق بنك القاهرة “الثابت” صدارة الترتيب للأسبوع الثانى بنسبة ارتفاع %0.46 بقيمة 228.79 جنيه للوثيقة، وخلفه وصيفًا صندوق البنك التجارى الدولى “ثبات” بنسبة %0.36 بقيمة 287.07 جنيه.

وثالثًا صندوق بنك الإسكندرية بنسبة ارتفاع %0.32 بقيمة 27.92 جنيه، ورابعًا صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.31 بقيمة 1771.6 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى “جذور” بنسبة ارتفاع %0.23 بقيمة 23.41 جنيه للوثيقة.

تقهقر جماعى للإسلامية

سيطر التراجع الجماعى على أداء الصناديق الإسلامية فى تعاملات الأسبوع الماضى، فيما حل صندوق البنك الأهلى المصرى – بنك البركة “بشائر” كأقل الهابطين بنسبة %0.67 بقيمة 69.53 جنيه للوثيقة.

وحل فى المركز الثانى من حيث الأقل هبوطًا، صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سنابل” بنسبة %0.93 بقيمة 122.48 جنيه، وثالثًا صندوق بنك البركة مصر بنسبة هبوط %0.96 بقيمة 102.33 جنيه، ورابعًا صندوق بنك مصر الرابع، بنسبة %1.16 بقيمة 102.05 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق بنك الاستثمار العربى “هلال” بنسبة %1.18 بقيمة 185.10 جنيه.

وحاز صندوق نعيم مصر على لقب الأكثر تراجعًا خلال الأسبوع الماضى، بنسبة هبوط قدرها %3.5 بقيمة 169.57 جنيه للوثيقة مقارنة مع 175.9 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.

وتراجعت الصناديق الإسلامية المتوازنة، وهبط صندوق بنك عوده “ازدهار” بنسبة %0.79 بسعر 175.62جنيه للوثيقة، بينما تراجعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر “المتوازن” بنسبة %2.26 لتصل إلى 91.08 جنيه للوثيقة.

“تحديد الأصول” تنضم لقافلة الخسائر

تراجعت أسعار وثائق صناديق تحديد الأصول جماعيًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الثانى كأقل الهابطين، بنسبة %1.45 بقيمة 126.43 للوثيقة، تلاه صندوق بنك تنمية الصادرات “كنوز” بنسبة %1.46 بقيمة 164.77 جنيه، ثم صندوق الأسهم المتداولة بنسبة %1.80 بقيمة 5.37 جنيه للوثيقة.

وارتفعت أسعار وثائق صندوق مصر النقدى “الدولار” بنسبة %0.03 لتصل إلى11.873 دولار للوثيقة، فيما ثبتت وثيقة صندوق مصر النقدى باليورو عند 10.986 يورو.