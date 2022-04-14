تباين أداء وثائق «صناديق الاستثمار» فى تعاملات الأسبوع الماضى

تباين أداء وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضي، مع ميل النسبة الأكبر منها نحو الصعود، وسط تذبذب لتحركات البورصة على مدار جلسات الأسبوع الماضى انتهت بالهبوط الجماعى للمؤشرات، فيما استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة .

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على هبوط بواقع %1.21 للمؤشر الرئيسى EGX30، ليغلق عند مستوى 11101 نقطة، وتراجع EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %0.48 مسجلا 1901 نقطة، وكذلك الأوسع نطاقا EGX100 ، بنسبة %0.4 عند مستوى 2882 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %0.8 بما يعادل 5.6 مليار جنيه، ليسجل 720.8 مليار جنيه الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 726.4 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

«الماسي» يتراجع وحيدًا فى «المتوازنة» و«الثقة» يتصدر

وسيطر الارتفاع على وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضي، باستثناء صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي»؛ إذ تراجعت وثيقته بنحو طفيف %0.07 ، لتسجل 280.6 جنيه.

وتصدر صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» قائمة الصناديق الصاعدة بنسبة ارتفاع %1.82 لتسجل وثيقته 255.48 جنيه، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» فى المركز الثانى بـ%1.42 بقيمة 367.94 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» فى المركز الثالث بـنسبة %0.87 ليصل سعر وثيقته الى 201.64 جنيه، تلاه صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» فى المركز الرابع بنحو %0.57 لتسجل وثيقته 13.58 جنيه، وحل خامسًا صندوق بنك مصر الأول بنسبة %0.5 بقيمة 197.6جنيه للوثيقة.

«نماء» يعتلى قمة «الأسهم»

واتجهت النسبة الأكبر من وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، نحو الارتفاع، فيما سلك 4 صناديق المسار الهابط .

واعتلى صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» قمة الصاعدة، بنسبة ارتفاع %1.41 ليصل إلى 16.27 جنيه، تلاه “البنك التجارى الدولي” «استثمار» بنسبة %1.22 بسعر 198.83 جنيه للوثيقة ثانيًا .

وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك المؤسسة العربية الدولية «ABC» بارتفاع %0.9 لتصل وثيقته الى 128.77 جنيه، ثم صندوق بنك قناة السويس فى المركز الرابع بـ%0.82 بسعر 490.27 جنيه للوثيقة.

وخامسًا صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بـنسبة %0.81 ليصل سعر وثيقته إلى 14.44 جنيه .

«حصاد» يقتنص صدارة «النقدية»

وكعادتها استكملت الصناديق النقدية -التى لا تتأثر بتحركات البورصة– الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» المركز الاول بأعلى نسبة ارتفاع %0.29 بقيمة 33.92 جنيه للوثيقة، تلاه «بنك أبوظبى الوطنى» بـنحو %0.22 بقيمة 254.98 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك الأهلى الكويتى ثالثًا، بارتفاع %0.181 وبلغ سعر وثيقته 34.95 جنيه، وحصد صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» «الرابع» بارتفاع %0.18 بقيمة 446.52 جنيه للوثيقة الواحدة، وجاء جامساً صندوق بنك بلوم النقدى بنسبة ارتفاع %0.178، بسعر 364.3 جنيه للوثيقة.

«الأهلى الثامن» يتقدم بـ«الدخل الثابت»

كما واصلت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضي، وحقق صندوق البنك الأهلى الثامن أعلى نسبة صعود بـ%0.23 ليصل سعر وثيقته إلى 1903.09 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» ثانيًا بـنحو %0.192 ليصل سعر وثيقته إلى 29.61 جنيه، ثم صندوق البنك العقارى العربى المصرى «المصري» بالمركز الثالث بنحو %0.18 ليسجل 264.2 جنيه للوثيقة.

«الحياة» يتربع على عرش «الإسلامية»

وصعدت وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضى بشكل شبه جماعي، فيما لم يتمكن الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» من مواكبة الصعود بعدما فقدت وثيقته %0.04 ليصل إلى 83.67 جنيه .

وتربع صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» على عرش «الإسلامية» بأعلى نسبة ارتفاع بـ%1.75 لتسجل وثيقته 19.32 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» بنسبة %1.25، فى المركز الثاني، وبلغ سعر وثيقته 109.91 جنيه.

وحصد صندوق بنك البنك الزراعى المصرى «الوفاق» المركز الثالث بـ%1.24 ليصل سعر وثيقته إلى 16.11 جنيه، ثم جاء صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «سنابل» رابعًا بـنحو %1.16 وبسعر 141.73 جنيه للوثيقة.

وخامسًا حل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بنسبة ارتفاع بلغت %0.88 لتسجل وثيقته مستوى 217.63 جنيه .

وعلى صعيد مواز، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.161 بقيمة 280.67 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ%0.151 مسجلًا 126.27 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.142 ليصل سعر الوثيقة إلى 207.61 جنيه.

وتباين أداء وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، إذ حيث تراجعت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ%0.51، لتصل إلى 145.14 جنيه، بينما ارتفعت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـنحو %0.36، لتصل إلى 93.53 جنيه.

صعود جماعى لـ«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

وصعدت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، وجاءت وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» فى المركز الأول بـنحو %0.5 لتسجل 173.83 جنيه للوثيقة، ثم وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ%0.49 وبسعر 127.8 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.15 ليصل سعر الوثيقة إلى 224.06 جنيه.

وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وجاء صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» فى المركز الأول بـ%0.76 لتصل إلى 547.58 جنيه، ثم وثيقة البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ%0.15 لتصل إلى 16.82 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.