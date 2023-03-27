تباين أداء مؤشرات البورصة بداية تعاملات اليوم

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 27-3-2023.

واتجه مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، نحو الهبوط بنسبة 0.38%، عند مستوي 15929 نقطة.

فيما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.42% عند مستوى 2846 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.25%، عند 4227 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 147 سهما، ارتفع منهم 34 سهما، وتراجع 11 سهما، فيما استقر 102 سهما دون تغيير .

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 1.62 مليون جنيه، و 3.65 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 5.28 مليون جنيه.