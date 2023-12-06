تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية بفعل بيانات توظيف ضعيفة

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية بعدما عززت بيانات التوظيف الجديدة الرهان على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في مارس المقبل، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وارتفعت أسهم أبل وغيرها من الشركات العملاقة بينما انخفضت أسهم السلع الأساسية الاستهلاكية بعد أن أظهرت البيانات انخفاض فرص العمل في الولايات المتحدة في أكتوبر إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2021، مما يشير إلى أن سوق العمل تضعف.

وأشار تقرير آخر إلى أن قطاع الخدمات الأمريكي انتعش في نوفمبر.

ووفقا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 1.91 نقطة، أو 0.04 %ليغلق عند 4567.77 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 46.91 نقطة، أو 0.31 %إلى 14232.41 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 74.51 نقطة أو 0.21 % إلى 36129.93 نقطة.