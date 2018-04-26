تباين أداء صناديق الاستثمار والنقدية تتمسك بالارتفاع الجماعى

أحمد علىتباين أداء وثائق صناديق الاستثمار خلال الأسبوع الماضى، مضغوطة بالتحركات العرضية لمؤشرات البورصة، والتى شهدت ارتفاعا طفيفا لمؤشرها الرئيسي «EGX30» وتراجعا لنظيره «EGX70».وظهرت التحركات العرضية، عبر ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة %0.94 مغلقًا

أحمد على

تباين أداء وثائق صناديق الاستثمار خلال الأسبوع الماضى، مضغوطة بالتحركات العرضية لمؤشرات البورصة، والتى شهدت ارتفاعا طفيفا لمؤشرها الرئيسي «EGX30» وتراجعا لنظيره «EGX70».

وظهرت التحركات العرضية، عبر ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» بنسبة %0.94 مغلقًا عند 17781.02 نقطة، وهبوط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة 0.06% مسجلًا 867.15 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا «EGX100» بنسبة 0.46% ليصل إلى 2273 نقطة.

وقد شهدت تعاملات وثائق صناديق الاستثمار فى الأسبوع الماضى، تحقيق فئة صناديق «الأسهم» أعلى معدلات العائد، وبلغ حدها الأقصى نحو %1.34، فيما تلتها فئة «الدخل الثابت» بتحقيق معدل عائد بلغ حده الأقصى %1.06.

وشهدت تعاملات صناديق الاستثمار، تحقيق صندوق بنك بلوم مصر بفئة الأسهم لأعلى معدل عائد استثمارى خلال الأسبوع الماضى، بلغ %1.43 بقيمة 255.88 جنيه للوثيقة.

وقد سيطرت الحركة العرضية على تحركات مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وسط انخفاض ملحوظ فى قيم التداولات، والتى تراوحت بين مليار ونصف جنيه فى الجلسة الواحدة، مقارنة بمليارى جنيه فى الأسابيع السابقة.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 7.196 مليار جنيه، خلال الأسبوع الماضى، فيما ارتفع رأسمال الأسهم المقيدة بنحو 0.4% ليستقر عند 981.441 مليار جنيه.

واستحوذ المتعاملون المصريون على %64.86 من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب على %23.73 و العرب على %11.41، وسجل الأجانب والعرب، صافى شراء بقيمة 190.31 و 124.17 مليون جنيه على التوالى.

واستحوذت المؤسسات على %47.80 من المعاملات فى البورصة، والأفراد على %52.20، وسجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 27.29 مليون جنيه.

«الماسي» فى صدارة «المتوازنة»

تصدر صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسي» قائمة فئة الصناديق المتوزانة، وقد ارتفع بنسبة %0.58 بقيمة 270.86 جنيه للوثيقة، مقارنة بـ 269.31 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.

وفى المركز الثانى، جاء صندوق البنك الأهلى الأول، بنسبة صعود %0.43 بقيمة 46.52 جنيه للوثيقة، تلاه ثالثًا : صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بارتفاع فى قيمة وثيقته 0.42 % بقيمة 194.26 جنيه، ورابعًا : حل صندوق مصر الخير المتوازن بارتفاع %0.33 بقيمة 24.66جنيه.

وفى المركز الخامس : سجل صندوق بنك مصر الأول، حضوره بارتفاع %0.27 بقيمة 233.77 جنيه للوثيقة، وتلاه صندوق بنك الاستثمار العربى سندى، بارتفاع %0.07 بقيمة 14.43 جنيه للوثيقة. وهبط صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة %0.23 بقيمة 353.77 جنيه، وصندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» %0.38 بقيمة 262.31 جنيه.



«بلوم مصر» يتقدم «الأسهم»

جاء صندوق بنك بلوم مصر، فى صدارة ترتيب فئة صناديق الأسهم بصعود %1.34 بقيمة 255.26 جنيه للوثيقة، تلاه وصيفًا صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بارتفاع فى قيمة وثيقته %0.46 لتسجل 276.90 جنيه.

و فى المركز الثالث : حضر صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بنسبة %0.44 بقيمة 398.78 جنيه، وفى المركز الرابع حل صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «الخبير» بصعود فى قيمة وثيقته بـ %0.40 لتسجل 162.74 جنيه، و خامسًا : جاء صندوق بنك قناة السويس بارتفاع %0.36 بقيمة 638.34 جنيه للوثيقة.



«العربى النقدي- يوماتى» على قمة «النقدية»

تصدر صندوق البنك العربى النقدى، يوماتى، تعاملات فئة صناديق النقدية بارتفاع %0.32 بقيمة 22.29 جنيه، مقارنة بـ 22.22 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.

وحل بعده فى مركز الوصافة بصعود %0.29 كل من صندوق بنك الاستثمار العربى بقيمة 10.44 جنيه للوثيقة، وصندوق بنك مصر النقدى بقيمة 35.03 جنيه، وثالثًا : حل صندوق بنك الكويت الوطنى «إشراق» بنسبة ارتفاع %0.28 بقيمة 21.77 جنيه للوثيقة.

وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد ارتفعت وثيقة صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %1.06 بقيمة 1487.18 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك القاهرة «الثابت» بقيمة 171.37 جنيه للوثيقة، بارتفاع 0.29%، وخلفهم صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.28 بقيمة 209.40 جنيه، تلاه صندوق العربى الأفريقى الدولى «جذور» بنسبة %0.27 بقيمة 18.42جنيه، ثم صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصري» بصعود %0.26 بقيمة 167.51 جنيه.



«هلال الإسلامية»يسطع

تصدر صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» فئة الصناديق الإسلامية، بارتفاع فى قيمة وثيقته %0.35 لتسجل 227.63 جنيه، وحل خلفه صندوق بنك فيصل الإسلامى -التجارى الدولى «أمان» بنسبة %0.32 بقيمة 120.28 جنيه للوثيقة، وثالثًا : جاء صندوق البنك الأهلى المصرى، وبنك البركة بشائر بارتفاع %0.23 بقيمة 91.69 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، تراجع صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بنسبة 0.39 % بقيمة 196.37 جنيه، وتراجع صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة %0.28 بقيمة 112.82 جنيه للوثيقة.



صعود طفيف لـ «تحديد الأصول» وثبات نسبى لـ«العملات الأجنبية»



صعدت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، بنحو %0.43 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الأول بقيمة 251.20 جنيه للوثيقة، و %0.44 لوثيقة صندوق الشركة المصرفية العربية الثانى بقيمة 854.17 جنيه.

وسجلت صناديق العملة الأجنبية، ثباتا نسبيا في وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار بقيمة 11.494 دولار بارتفاع %0.03، وثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو بنسبة عند10.961 يورو.

-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬

-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬

ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬

ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬

-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬

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– ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬

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– ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬

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– ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬