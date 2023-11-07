تباين أداء شهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن خلال 10 شهور

هيمن التباين على أداء شهادات الإيداع الدولية “gdr’s” المقيدة في بورصة “لندن” خلال فترة الـ10 شهور الأولى من العام الجاري 2023.

وهبط أداء شهادة إيداع التجاري الدولي وهي الأنشط ببورصة “لندن” بنسبة 5% إذ استهلت تعاملات العام عند 1.19 دولار، وأنهت أكتوبر الماضي عند 1.13 دولار.

وفي سياق متصل تراجع أداء شهادة إيداع “إيديتا للصناعات الغذائية” بنسبة 36%، تحركًا من مستوى 0.92 دولار بمستهل العام وحتى 0.59 دولار خلال فترة الرصد .

وأيضًا هبط أداء شركة “إيديتا للصناعات الغذائية” بواقع 14% وتراجعت من 2.32 دولار وحتى 2 دولار بنهاية أكتوبر المنقضي .

وعلى صعيد آخر استقر أداء شهادة إيداع “أوراسكوم للاستثمار القابضة” طول فترة الرصد عند مستوى 0.014 دولار .

تعريف شهادة الإيداع

وتعتبر شهادات الإيداع الدولية، أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية كبديل عن الأوراق المالية الأصلية في بورصات لندن، أو لوكسمبورج، أو نيويورك، وتتداول فى سوق «لندن» مجموعة من الشركات المصرية، ولكن من بينها حوالى 4 إلى 5 شهادات فقط نشطة.

أداء البورصة المصرية بختام جلسة اليوم

يشار إلى أن مؤشرات البورصة المصرية كانت قد أنهت تعاملات اليوم الثلاثاء 7-11-2023، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 24 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 1.45%، عند مستوى 23393 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.62%، عند مستوى 4619 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بـ 1.41%، ليغلق عند 6850 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 4.32 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 202 سهم، ارتفع منها 92 وتراجع 60 فيما استقر 50 دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 24 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 581 مليار جنيه، مقابل تريليون و 557 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 11.93 مليون جنيه، و 148.61 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 160.54 مليون جنيه.

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