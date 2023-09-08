تباين أداء بورصات الخليج عند الإغلاق

تباين أداء البورصات في منطقة الخليج عند الإغلاق أمس الخميس بفعل مخاوف من أن استمرار ارتفاع التضخم الأمريكي قد يدفع للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فيما تكبد المؤشر السعودي أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل أغسطس الماضى، حسبما ذكر موقع “إتفيستينج دوت كوم”.

وانخفض المؤشر السعودي الرئيسي 0.7 %، متأثرا بهبوط سهم مصرف الراجحي 1.5 % وتراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 1%.

وقال مسئول في صندوق النقد الدولي إن الصندوق يتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بصورة أكبر من التوقعات الحالية البالغة 1.9 %، في انعكاس لتأثير أحدث تمديد لتخفيضات إنتاج النفط، وذلك بالرغم من استمرار قوة النمو في القطاعات غير النفطية.

وعلى الجانب الآخر، أغلق سهم شركة الاتصالات السعودية “إس.تي.سي” مرتفعا 1% بعد يوم من تراجعه 2.2%.

وتعكف إسبانيا على دراسة شراء الشركة السعودية 9.9 % في شركة تليفونيكا لضمان الحفاظ على مصالحها الإستراتيجية، مما يشير إلى وجود عقبة محتملة.

وسجل المؤشر السعودي خسارة أسبوعية 2.4 %.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.5 %، منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات، وذلك بقيادة قفزة خمسة بالمئة لسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.

وفي قطر، تقدم المؤشر 1% إذ ربحت معظم الأسهم على المؤشر بما في ذلك سهم شركة صناعة البتروكيماويات، صناعات قطر، الذي صعد 3%.

وقال خلدون هلال الرئيس التنفيذي لشركة “كاما كابيتال” إن البورصة القطرية استقرت إلى حد ما بعد أن سجلت خسائر خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتعود إلى الحد الأدنى من نطاق تحركاتها في العام الحالي.

وأضاف “لكنها قد تظل عرضة للتأثر بتقلبات أسعار الغاز الطبيعي”.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 0.8%.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز الثلاثاء الماضى أن التوقعات تشير إلى أن معدل التضخم في مصر ارتفع إلى مستوى غير مسبوق جديد في أغسطس الماضى بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو ويوليو، مع زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه.