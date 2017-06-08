تباين أداء البورصة في مستهل التعاملات اليوم

أسماء السيدافتتحت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تباين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.14% عند 13614 نقطة، ومؤشر "EGX100" بنسبة 0.21% عند 1426 نقطة، فيما صعد المؤشر السبعيني بنسبة 0.24% عند 608 نقطة، ومؤشر "EGX50" متساوي الأوزان بنسبة 0.



أسماء السيد

افتتحت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة، اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تباين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.14% عند 13614 نقطة، ومؤشر “EGX100” بنسبة 0.21% عند 1426 نقطة، فيما صعد المؤشر السبعيني بنسبة 0.24% عند 608 نقطة، ومؤشر “EGX50” متساوي الأوزان بنسبة 0.26% عند 2087 نقطة.

وبلغت قيم التداول 35 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 56 سهما سيطر الارتفاع على أداء 28، وتراجع أداء 2، فيما لم يتغير 26 سهما.

واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي مبيعات 4 ملايين جنيه و33 ألف جنيه على التوالي، فيما اتجهت تعاملات العرب للشراء بصافي مشتريات 4 ملايين.

واختتمت البورصة تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على صعود متباين لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب والمؤسسات المصرية.

وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.05% إلى 13632 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ” بنحو 2.25 % ليصل إلى 606 نقاط، ومؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 1.49% عند 1429 نقطة، و نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.59% عند 2082 نقطة، ليلحق بنظيره العشرينى، الذى صعد بنسبة 0.75 % عند12451 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 720 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية، والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 27.6 مليون جنيه، و21.7 مليون جنيه، و4.8 مليون جنيه، و11.6 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين، والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات 22.1 مليون جنيه، و43.7 مليون جنيه على التوالى.