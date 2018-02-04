تباين أداء البورصات فى أسبوع مع صعود السعودية وهبوط الدوحة

خالد بدر الدينتباين أداء البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بصعود مؤشرات 4 بورصات بقيادة السعودية والبحرين بينما هبطت مؤشرات 4 بورصات أخرى تصدرتها الدوحة ودبى.وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة هوى بأكثر من 2.67 % لينزل عند 9207 نقاط ومؤشر سوق مال دبي العام خسر حوال



خالد بدر الدين

تباين أداء البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بصعود مؤشرات 4 بورصات بقيادة السعودية والبحرين بينما هبطت مؤشرات 4 بورصات أخرى تصدرتها الدوحة ودبى.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة هوى بأكثر من 2.67 % لينزل عند 9207 نقاط ومؤشر سوق مال دبي العام خسر حوالى 1.6 % ليصل إلى 3412 نقطة.

وانخفض مؤشر سوق مال أبوظبي العام بنسبة أقل بلغت 0.65% ليسجل 4614 نقطة وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.54 % ليصل إلى 15089 نقطة.

وارتفع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 1.78% ليصل إلى 7656 نقطة مع تفوق الأسهم الرابحة على الأسهم الخاسرة بواقع 100 إلى 76 شركة.



وتقدم مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 1.19 % ليسجل 1358 نقطة وزاد مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.54% ليتجاوز 5035 نقطة، وصعد مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.49% إلى 6685 نقطة.