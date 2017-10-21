تباين أداء البورصات العربية في أسبوع

صعود دبى والسعودية وهبوط الدوحة خالد بدر الدين تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بصعود 4 بورصات بقيادة دبى والسعودية بفضل البنوك و هبوط 4 بورصات أخرى تصدرتها الدوحة. وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية زاد بحوالى 0.3 % ليسجل

صعود دبى والسعودية وهبوط الدوحة



خالد بدر الدين

تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بصعود 4 بورصات بقيادة دبى والسعودية بفضل البنوك و هبوط 4 بورصات أخرى تصدرتها الدوحة.

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية زاد بحوالى 0.3 % ليسجل 7011 نقطة مع ارتفاع أسهم 11 بنكا من 12 بنكا مدرجا فى بورصة الرياض مع نهاية الأسبوع الماضى .

وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.4 % ليصل إلى 3673 نقطة مع ارتفاع سعر سهم شركة دريك آند سكل 5.3 % فى تداول كثيف وزاد مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.3 % ليسجل 1279 نقطة بينما كسب مؤشر بورصة الكويت نسبة طفيفة بلغت 0.06 % ليستقر عند 6633 نقطة.

أما البورصات التى سجلت خسائر خلال الأسلوع الماضى فقد تصدرتها بورصة الدوحة التى هوى مؤشرها بحوالى 2.6 % لينزل إلى 8127 نقطة وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.2 % ليرتد إلى 13721 تقطة وخسر مؤشر بورصة مسقط نفس النسبة ليصل إلى 5067 نقطة بينما تراجع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بنسبة أقل بلغت 0.5 % ليستقر عند 4505 نقطة.