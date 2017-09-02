تباين أداء البورصات العربية فى أغسطس

خالد بدر الدين تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال تعاملات شهر أغسطس الماضى بصعود 4 بورصات بقيادة الرياض وسط تعاملات متواضعة و هبوط 4 أخرى تصدرتها الدوحة التى تعانى من مقاطعة 4 دول عربية لها تجاريا ودبلوماسيا لاتهامها بدعم الإرهاب وإن كانت حكومة قطر تنفى ذلك. وذكرت وكالة

خالد بدر الدين

تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال تعاملات شهر أغسطس الماضى بصعود 4 بورصات بقيادة الرياض وسط تعاملات متواضعة و هبوط 4 أخرى تصدرتها الدوحة التى تعانى من مقاطعة 4 دول عربية لها تجاريا ودبلوماسيا لاتهامها بدعم الإرهاب وإن كانت حكومة قطر تنفى ذلك.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بأكثر من 2.3 % ليتجاوز 7259 نقطة فى بورصة الرياض ايحقق أفضل أداء بين البورصات الخليجية خلال الشهر الماضى.

وصعدت مؤشرات بورصات الكويت و دبى ومسقط بنسب طفيفة بلغت 0.58 % و 0.1 % و 0.61 % لتستقر عند 6892 نقطة و 3638 نقطة و 5053 نقطة على الترتيب.

أما البورصات التى تعرضت لخسائر خلال شهر أغسطس فقد تصدرتها الدوحة التى سجلت سوأ أداء فى منطقة الخليج بهبوط مؤشرها بأكثر من 600 نقطة أو ما يعادل 6.4 % ليهوى مؤشرها إلى 8801 نقطة.

وانخفض أيضا مؤشرا بورصتى أبوظبى والدوحة بحوالى 2% لكل منهما لينزلا إلى 4468 نقطة و 1302 نقطة على التوالى مع تجاه المستثمرين لجنى الأرباح.

وهبط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % فى بورصة القاهرة ليستقر عند 13416 نقطة برغم أنه كسب فى آخر يومين قبل إجازة عيد الأضحى المباراك أكثر من 3% بقيادة سهم شركة جلوبال تليكوم التى زاد سعره 7.6 % ليصل إلى 6.93 جنيه مصري في أكثف تداول له منذ أوائل يونيو الماضى.