تباين أداء البورصات العربية فى أسبوع مع هبوط الدوحة

خالد بدر الدين تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى القصير الذى كان معظمه إجازة بمناسبة عيد الأضحى. وصعدت 4 بورصات بقيادة السعودية وهبطت 5 أخرى بنسب طفيفة تصدرتها الدوحة التى تواصل خسائرها منذ مقاطعة 4 دول عربية لها في يونيو الماضي ليهوى مؤشرها إلى أ

خالد بدر الدين

تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى القصير الذى كان معظمه إجازة بمناسبة عيد الأضحى.

وصعدت 4 بورصات بقيادة السعودية وهبطت 5 أخرى بنسب طفيفة تصدرتها الدوحة التى تواصل خسائرها منذ مقاطعة 4 دول عربية لها في يونيو الماضي ليهوى مؤشرها إلى أدنى مستوياته منذ يناير من العام الماضى .

وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية صعد بأكثر من 0.8 % ليزداد إلى 7361 نقطة مع ارتفاع أسعار أسهم الشركات الكبرى في خطط الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد فى المملكة.

وارتفع مؤشر بورصة البحرين بأكثر من نسبة أكثر من 0.3 % ليسجل 1316 نقطة بينما زاد مؤشرا بورصتى مصر و دبى بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.1 % ليستقرا عند 13433 نقطة و 3644 نقطة على الترتيب .

وهوى بورصة الدوحة بأكثر من 1.4 % لينزل إلى 8675 نقطة بعد أن خسر مؤشرها أكثر من 1.3 % في اليوم الأول للتداول بعد عطلة الأضحى التي استمرت أسبوعا .

وهبط مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.3 % ليصل إلى 6897 نقطة وكذلك مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.4 % لينخفض إلى 5047 نقطة بينما خسر مؤشر سوق مال أبوظبى العام نسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4454 نقطة وكذلك مؤشر بورصة عمان الأردنية بنسبة طفيفة أيضا بلغت 0.07 % لستقر عند 2148 نقطة.