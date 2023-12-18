تباين أداء البورصات العربية اليوم الاثنين 18-12-2023 (جراف)  

هيمن التباين على أداء البورصات العربية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين الموافق 18-12-2023، في ظل صعود لافت للسوق المصرية، والسعودية، وقطر، وتراجع “دبي” و”أبو ظبي”.

السوق المحلية (صعود)

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الأربعاء 18-12-2023، على صعود جماعي لافت.

وأنهى المؤشر الرئيسي “egx30” تعاملاته على صعود بنسبة 2.1% ووصل 25334 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 4.3 مليار جنيه وجرى التعامل على نحو 204 أوراق مالية، صعد من بينها أداء 101 واحدة وتراجع 65 فقط، ولم تتغير تحركات الباقية بواقع 38.

السوق السعودية (صعود)

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي،اليوم، على صعود محدود بنسبة 0.65% ووصل إلى 11676.3 نقطة، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 230 شركة، بقيمة تداول 6.4 مليار ريال سعودي.

سوق قطر (صعود)

كما ارتفع أداء مؤشر بورصة قطر بنحو 1.9%، وأغلق عند 9927.7 نقطة، وبلغت قيمة التداول 1.1 مليار ريال قطري، وبلغ عدد الشركات المتداولة حوالي 52 واحدة، صعد أداء 40، وانخفض 11 أخرى، وظلت واحدة على استقرار سعري.

سوق دبي (تراجع)

في السياق نفسه تراجع أداء سوق دبي بنحو 0.26% وأغلق عند 3990.6 نقطة، وبلغت قيمة التداول حوالي 228.9 مليون درهم إماراتي، وجرى التداول على نحو 40 شركة، ارتفع أداء حوالي 17، وتراجع 20 أخرى، وظلّ 3 على ثبات دون تغيرات.

سوق أبو ظبي (تراجع)

فيما هبط أداء سوق أبو ظبي بشكل منفرد بنسبة 0.22%، ووصل إلى 9476.8 نقطة، وبلغت قيمة التداول نحو 982.2 مليون درهم إماراتي، بحجم 226.9 مليون ورقة مالية.

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