تباين أدء البورصات العربية فى أسبوع مع صعود الإمارات وهبوط الكويت

خالد بدر الدينصعدت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بقيادة بورصتى الإمارات : دبى وأبوظبى وسط تداولات ضعيفة بسبب شهر رمضان الذى يقل فيه عادة نشاط المستثمرين وهبطت 4 بورصات أخرى تصدرتها الكويت ومصر.وكسب مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 3.47 % ليصل إلى ح

خالد بدر الدين

صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع الماضى بقيادة بورصتى الإمارات : دبى وأبوظبى وسط تداولات ضعيفة بسبب شهر رمضان الذى يقل فيه عادة نشاط المستثمرين وهبطت 4 بورصات أخرى تصدرتها الكويت ومصر.

وكسب مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 3.47 % ليصل إلى حوالى 4601 نقطة ومؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 1.33 % ليزدادا إلى حوالى 2954 نقطة مع ارتفاع سعر سهم دي.إكس.بي انرتينمنتس للمتنزهات الترفيهية في دبي 3.4 % وارتفع سعر سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 4.9 %.

وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر بورصة الدوحة زاد بحوالى 1.78 % ليصل إلى حوالى 9049 نقطة مع انتعاش الأسهم القطرية بعد أن أعلنت الحكومة أنها تمضي قدما في مشروع قانون يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي المكاسب بصعود سعره 2.1 % فى الجلسة الأخيرة .

وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.26 % ليستقر عند حوالى 8038 نقطة بعد موجة جني أرباح في أسهم بعض البنوك لينخفض سعر سهم البنك الأهلي التجاري 0.4 % وسعر سهم بنك ساب 2.8 % .

وهبط مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 1.45 % ليصل إلى حوالى 4688 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.76 % لينزل إلى حوالى 1263 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بأكثر من 1.15 % ليهبط إلى حوالى 4564 نقطة .

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بأكثر من 1.44 % ليصل إلى حوالى 16634 نقطة غير أنه هبط بحوالى 9.3 % منذ أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا في 26 أبريل الماضى.