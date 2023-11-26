تباين آراء تجار الإسكندرية حول تأثير حملات المقاطعة على المنتجات المحلية 

اختلف عدد من التجار فى محافظة الإسكندرية حول تأثير حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية التى انطلقت على مدار الأسابيع الماضية، فمنهم من يرى أن تأثيرها بسيط على حركة بيعها، رغم الزخم الكبير الموجود حولها.

وأرجعوا ذلك إلى أن بعض المنتجات البديلة غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد عليها، لافتين إلى أن بعض المستهلكين رغم حرصهم على المقاطعة يتوجهون أحيانا إلى أكثر من محل تجارى، وفى النهاية يضطرون لشراء المنتجات المتوفرة.

ويرى آخرون أن تأثير الدعوات إيجابى، لكن يجب على المصانع المصرية زيادة جودة منتجاتها.

وقال تجار إن الشركات التى شملتها المقاطعة تعد وطنية وتوظف آلاف المصريين ولا تستفيد الشركة الأجنبية صاحبة علامتها التجارية منها الكثير وفقًا لقولهم.

وقال عصام شاكر، عضو مجلس إدارة لجنة البقالة والعطارة لدى الغرفة التجارية فى الإسكندرية، وصاحب أحد فروع سلسلة “جمعيتى”، إن حملات المقاطعة التى بدأت خلال الأسابيع الماضية أثرت بشكل إيجابى على حركة الشراء والبيع والتوريد لبعض المنتجات الغذائية فى محال المحافظة ومنافذ “جمعيتي”.

وأشار إلى أن هذا التأثير يأتى فى ضوء التزام مختلف الفئات العمرية من المستهلكين باستبدال المنتجات الإسرائيلية بنظيرتها المصرية، كما أنهم يضعون برامج وتطبيقات على هواتفهم المحمولة لتساعدهم فى تحديد نوعية المنتجات.

ويرى شاكر أن السلع المقاطعة التى أصبحت تجد صعوبة لدى التجار فى بيعها أو تحتاج لفترة أطول للبيع ستؤدى إلى تباطؤ جزئى فى دورة رأس المال بالنسبة لهم لأنها كانت تشكل مبيعات أساسية يومية.

ولفت إلى أن نسبة المنتجات التى تخضع للمقاطعة تتراوح بين 15 إلى %20 من إجمالى السلع فى قطاع المنتجات الغذائية.

ولفت إلى أن حملات تشجيع المنتجات المصرية ستكون مفيدة حال استمراريتها وعدم اقتصارها على فترة محددة، وزيادة المصانع جودة منتجاتها.

وقال إن المنتجات الأجنبية بالرغم من أنها تصنع فى مصر ويعمل بها عمال مصريون لكن جزءا من أرباحها يتم إرساله للخارج.

وعلى الجانب الآخر، يرى حازم المنوفى، عضو مجلس إدارة شعبة البقالة لدى الغرفة التجارية فى الإسكندرية، إن حملات المقاطعة وتشجيع المنتجات المصرية أثرت بشكل بسيط على مبيعات تجار البقالة والعطارة ولا تتعدى %10 من حركة البيع ككل بأسواق المدينة، وذلك رغم الزخم الكبير الذى شهدته على مدار الفترة الماضية.

وأرجع ذلك إلى أن بعض المنتجات الوطنية البديلة غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد عليها، لدرجة أن المستهلكين الباحثين عن منتج محدد فى أماكن متعددة ومع تعذر وجوده يضطرون فى النهاية لشراء المنتجات التى يتم مقاطعتها لتلبية احتياجاتهم.

وأضاف أن بعض الشركات التى تمت الدعوة لتشجيع منتجاتها ليس لديها إمكانيات تصنيعية مقارنة بنظيرتها المنافسة، علاوة على عدم امتلاكها شبكة توزيع كبيرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى أننا يجب أن نفرق بين أن السلعة التى يجرى مقاطعتها كاملة التصنيع ومستوردة من الخارج، أو أنها تصنع محليًا كجزء من استثمارات شركة عالمية، لكنها تعتبر فى النهاية كيانا مصريا يوفر الآلاف من فرص العمل ويستخدم مستلزمات إنتاج بعضها محلية، ويدفع ما عليه من ضرائب للجهات الحكومية.

وأضاف أن الضرر الذى يعود على الشركات الأجنبية الأم صاحبة العلامة التجارية ضئيل جدًا فى هذه الحالة إذا ما تمت مقارنته بخسائر الآلاف من الوظائف أو تراجع الإنتاج.

وأشار المنوفي إلى أن حملات تشجيع المنتج المحلى تعد فرصة ذهبية لعدد من المصانع الوطنية للتوسع، لكن يجب عليهم تحسين جودة المنتجات وتقديم عروض بيعية لتشجيع المستهلكين للإقبال على شرائها.

ولفت إلى أن هناك منتجات مصرية أفضل من نظيرتها المستوردة من حيث الجودة والسعر، ورغم ذلك لا يتم الإقبال عليها لعدم معرفة الجمهور بها.

وقال أشرف محمد ابراهيم شيبوب، عضو مجلس إدارة لجنة البقالة لدى الغرفة التجارية فى الإسكندرية، إن تأثير حملات المقاطعة كان سلبيًا على كل العاملين فى العديد من الشركات المصرية.

وأضاف أن الاسم التجارى للكثير من المنتجات المصرية والمملوك لشركات عالمية لا يمثل سوى %1 من أرباح تلك الشركات، وبالتالى فالتأثير الأكبر يكون على المستثمر المصرى.

وتابع أنه لا مانع من مقاطعة المنتجات المستوردة بأكملها من الخارج لكن ما تم بعد تلك الحملات هو أمر سلبى ومضر بالاقتصاد المحلى.

وشهدت عدد من العلامات التجارية المحلية مثل “سبيرو سباتس” للمشروبات الغازية و”مصر كافيه” الغذائية وغيرها ارتفاعاً ملحوظاً فى مبيعاتها طوال الأسابيع الماضية الأمر الذى دفع أصحاب تلك المنتجات لتوظيف الكثير من العمالة وزيادة شبكة توزيعها فى جميع أنحاء الجمهورية.

وجاء انطلاق دعوات المقاطعة لمنتجات شركات عالمية بعد دعمها لإسرائيل فى إطار الهجمات التى شنتها بقطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى لحركة “حماس” منذ 7 أكتوبر الماضى، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الفلسطينيين أكثرهم من الأطفال والنساء.

شيبوب: التداعيات السلبية تنصب على موظفى الشركات

شاكر: نسبة السلع المتأثرة تتراوح بين 15 و %20 من إجمالى القطاع الغذائى

المنوفى: يجب تحسين جودتها وتقديم عروض لتشجيع المستهلكين