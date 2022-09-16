تباين آراء أعضاء بمجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة حول أداء موسم الأوكازيون الصيفي هذا العام

تباينت آراء عدد من أعضاء بمجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، حيث أبدى عدد منهم تفاؤلهم بأداء موسم الأوكازيون الصيفي هذا العام الذى بدأ خلال الأيام الماضية فيما رأى البعض أن حركة البيع ليست على المستوى المطلوب خلال الموسم .

وأعتبر البعض أن هناك العديد من العوامل التى تنعكس على حركة السوق منها أن الخامات أصبحت قليلة و وهناك تغيرات فى الأسعار بشكل شبه يومى ، فضلاً عن وجود بعض المخالفات التى قد تكبد المنشأة خسائر ضخمه ما يجعل بين العاملين يخشى من هذه المشكلات .

وكما أشار البعض إلى تراجع حركة البيع خلال موسم الاوكازيون الصيفي هذا العام نتيجة نقص السيوله من جهه وتراجع القدره الشرائيه من جهه آخرى ، مقدرين نسبه التراجع حركه البيع بنحو 50 في المئه مقارنه بالموسم الماضي

فى البداية أكد تامر رجب سكرتير شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجاريه في الاسكندريه على تراجع حركة البيع خلال موسم الاوكازيون الصيفي هذا العام .



وأعتبر رجب أن هذا التراجع في نسب البيع هو نتيجة نقص السيوله من جهه وتراجع القدره الشرائيه من جهه آخرى .

وقدر سكرتير شعبه الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالاسكندريه نسبه تراجع حركه البيع خلال موسم الاوكازيون الصيفي هذا العام بنحو 50 في المئه مقارنه بالموسم الماضي الذي كان يشهد تراجعا بنسب مماثلة عن الموسم الذى سبقه .

وأشار رجب إلى أن هناك بعض أعداد من التجار التي أصبحت تلجأ للبيع بأسعار تقل عن سعر الجمله نتيجه الرغبة والسعى إلى سداد ديونها والحفاظ على تواجدها داخل السوق .

وأضاف أن البعض بات يلجأ لإتخاذ هذا الاجراء حتى يستطيع سداد ما عليهم من الديون وبعض الإلتزامات مثل إيجارات المحلات ومرتبات العاملين لديهم في ظل ضغط التامينات الاجتماعيه عليهم و الضرائب ، فضلاً عن أرتفاع قيمة فواتير الكهرباء والتزامات الدوله وغيرها .

وأعتبر سكرتير شعبه الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالاسكندريه أن هناك العديد من الالتزامات التي أرهقت المواطن العادي وأدت لإرهاق التاجر في الفترة الاخيرة.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة قد استعدت لبدء فعاليات الأوكازيون الصيفى حيث يسمح للمحال التجارية التى ستتقدم باستخراج تصاريح من إدارة التجارة الداخلية وسيصرح لكل محل مشارك بأسبوعين ويتم الإعلان عن الأوكازيون ووضع سعرين لكل منتج قبل الخصم وبعد الخصم على أن يوضح نسبة الخصم على المنتجات.

و تقوم إدارة التجارة الداخلية والإدارات التموينية الفرعية بمتابعة الأسواق والمحال المشاركة في الأوكازيون وسيتم تحرير مخالفات للمخالفين للقرار الوزارى الخاص بهذا الشأن.



واجتمع المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية مع أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية لوضع اللمسات الأخيرة لإجراءات المشاركة في فعاليات الأوكازيون للمحال التجارية التى سوف تشارك في الأوكازيون .

بدوره أبدى اشرف جويا رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، تفائله بشأن موسم الأوكازيون الصيفى هذا العام ، لافتا إلى أن من يملك منتجات وبضاعه وسيقوم بتخفيض في الاسعار هو الذي سيحقق مبيعات .

وتابع : أتمنى أن تكون الحركه افضل في أوكازيون هذا العام ، مشيراً الى ان هناك اقبال من التجار واصحاب المحلات على التقدم للحصول على ترخيص للمشاركة ، لافتاً إلى أنها أجراءات يحددها القانون ويقول لها خوفا من مخالفه القانون وتكبدهم غرامات ومخالفات نتيجه عدم الالتزام.

وأشار على وجود العديد من التحديات التي تواجه الصناعه وفي مقدمتها توافر العمله الصعبه وخصوصاً الدولار وبعض القرارات والأجراءات .

كما أشار رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن الخامات أصبحت قليلة و وهناك تغيرات فى الأسعار بشكل شبه يومى وهناك من يلجا لتدبير العمله الاجنبيه والدولار من الخارج السوق المصرفي.

وأشار الى أن هناك أن بعض القوانين تحتاج إلى أعاده نظر مره آخرى ، خاصة بعض القوانين التي لاتوفر أمان للمستثمر وصاحب المصنع ومنها قوانين التأمينات الاجتماعيه ، علاوة على أن بعض مخالفات أقرارات القيمه المضافه الذى يتم إعداده قد تكبد المنشأة خسائر ضخمه ما يجعل بين العاملين يخشى من هذه المشكلات .

ولفت جويا إلى أن قطاع الملابس الجاهزه قطاع هام ولا يحتاج لمساعده من الدوله وأنما يحتاج لقوانين تدعم الاستثمار وتوفر الحركه للعاملين به.

وأشار الى انه لا يمكن القول اننا نريد ان نتوقف تماما عن الاستيراد لإن قطاع الملابس الجاهزه على سبيل المثال يتم إستيراد كافه احتياجاته .

ولفتً إلى أن أكثر من نحو 40% من الاستهلاك المحلى يتم توفيره من الداخل ولكن اكثر من بنحو 40 % من احتياجتنا يتم توفيرها من الخارج ، لافتاً إلى أنه يتم استيراد الفتله والقماش والمدخلات المتعدده وبالتالي لا يمكن التوقف عن الاستيراد حتى لا تتوقف الصناعه بشكل كامل .

وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن هناك العديد من المصانع التي من الممكن ان تقوم بالاغلاق خلال الشتاء المقبل ، لافتا الى ان المنتجات لا يمكن أن تتحمل خسائر كبيره .

ويرى البعض أن الحالة الأقتصادية لها أنعكاستها على حركة البيع والتى تنعكس على تكدس البضاعة وعدم الإقبال على الشراء رغم قيام الكثير من المحلات بعمل تخفيضات .