تباينات في وجهات النظر بشأن تعديل قانون نقابة الصحفيين

رحاب صبحى يشهد النقاش حول قانون نقابة الصحفيين، تباينات في وجهة النظر بشأن تعديله.وقال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن تعديل قانون النقابة لابد وأن يمر بمراحل معينة حتى يأتي معبرا عن الجماعة الصحفيةوأضاف: "لابد أن تتم هذه التعديلات عبر لجنة مشكلة من أعضاء مجلس النقابة جميعا، با

رحاب صبحى

يشهد النقاش حول قانون نقابة الصحفيين، تباينات في وجهة النظر بشأن تعديله.

وقال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن تعديل قانون النقابة لابد وأن يمر بمراحل معينة حتى يأتي معبرا عن الجماعة الصحفية

وأضاف: “لابد أن تتم هذه التعديلات عبر لجنة مشكلة من أعضاء مجلس النقابة جميعا، بالإضافة إلى شيوخ المهنة و رموزها النقابية، كما يجب أن يتم عرضه على الجمعية العمومية لتوافق عليه أو ترفضه”.

في السياق ذاته، أكد جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن هناك مشروع قانون بشأن قانون النقابة، كان تحدث عنه نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة منذ 3 أشهر ، وقال إنه سيقدمه للمجلس لكن بعض أعضاء المجلس اعترضوا

وأضاف “كان رد بعض أعضاء المجلس ان مشروع القانون يجب أن يعرض أيضا على الجمعية العمومية، لأن من حق أى عضو فى الجمعية العمومية أن يطلع على مشروع القانون”

وأكد أن تعديل القانون يجب أن يتم من خلال لجنة تشكل على غرار لجنة الخميس مثل لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية، و يجب أن تضم هذه اللجنة النقباء وأعضاء المجالس السابقين وكذلك شيوخ المهنة وممثلين عن الشباب والمرأة بالإضافة إلى بعض الخبرات القانونية”.

وأشار عبد الرحيم إلى أن هذه اللجنة يجب أن تتولى دراسة كل المشروعات المقدمة، كما يجب عليها تنظيم ورش عمل وجلسات إستماع داخل النقابة وداخل الصحف بأنواعها المختلفة – قومية و خاصة و حزبية – و إعداد استمارات استبيان وإستطلاع رأى ترسل للجميع

وتابع “عندما تنتهى اللجنة من إعداد مشروع القانون يتم عرضه على جمعية عمومية مكتملة يتم خلالها التصويت على نصوص القانون نصا نصا، وذلك كله قبل إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب”.

وكان الكاتب الصحفي، عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، قال إن النقابة لن تنسى الصحفيين الإلكترونيين، مشيرا إلى أنه تحدث عنهم خلال ترشحه لانتخابات النقابة ولن ينساهم الآن.



وأضاف سلامة خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج “هنا العاصمة”، المذاع على قناة “سي بي سي”، الأحد: نحن نعد قانونا، حاليا خاصا بالصحافة الإلكترونية، مؤكدا أن المحرر الإلكتروني من حقه أن يكون عضوا في نقابة الصحفيين.



وتابع: أن هناك إجراءات صارمة على المواقع الإلكترونية حتى يتم دخول الصحفي النقابة من خلالها، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون للموقع هيكل تحريري من أعضاء النقابة وأن يكون لديه وديعة يتم وضعها في النقابة، وأن يكون مر على الموقع الإلكتروني فترة زمنية ويتم مراعاة الرقابة عليه، وسيتم حصوله على ترخيص رسمي من المجلس الأعلى للصحافة.



وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الصحافة الإلكترونية هي مستقبل المهنة، والصحافة الورقية لا نستطيع أن نستغنى عنها أيضا، لافتا إلى أن الديجتال جزء من مهم من الصحافة الورقية.