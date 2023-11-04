تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال أكتوبر

سجل نمو الوظائف تباطئأ في الولايات المتحدة بوتيرة أكثر من المتوقع في أكتوبر، ما يُعزى بصورة جزئية إلى إضرابات في اتحاد يمثل العاملين في شركات تصنيع السيارات والذي شمل أكبر 3 منها، وهو ما قاد إلى خفض وظائف قطاع الصناعات التحويلية بينما تراجع تضخم الرواتب، وفق ما اورده موقع إنفيستينج دوت كوم.

كما بلغ معدل البطالة 3.9%، ارتفاعًا من 3.8% في الشهر السابق، في حين ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2% على أساس شهري في أكتوبر، بعد زيادة بنسبة 0.3% في سبتمبر.

وقال مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة وثيقة إن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 150 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات سبتمبر بالخفض لتظهر إتاحة 297 ألف وظيفة بدلا من 336 ألفا في السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تزيد الوظائف بمقدار 180 ألف وظيفة. ويحتاج الاقتصاد إلى إتاحة 100 ألف وظيفة شهريا تقريبا ليواكب الزيادة في عدد السكان في سن العمل.

وقلت الوظائف المتاحة في مجال الصناعات التحويلية 35 ألفا بعد أن زادت 14 ألفا في سبتمبر.

وذكر مكتب إحصاء العمل الأسبوع الماضي أن 30 ألفا على الأقل من أعضاء النقابة الممثلة للعاملين في شركات تصنيع السيارات شاركوا في إضراب في وقت مسح الوظائف لأكتوبر.