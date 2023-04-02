تباطؤ نمو الأجور في الولايات المتحدة يثير ارتياح مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي

يثير التباطؤ المتوقع في نمو الأجور قدراً من الارتياح بالنسبة إلى مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في معركتهم لكبح التضخم، بحسب وكالة بلومبرج.

ومن المُرجّح أن تواصل وتيرة التوظيف في الولايات المتحدة في مارس تسجيل طلب قوي على العمالة، وإن كان معتدلاً.

من المتوقع ارتفاع الوظائف غير الزراعية بنحو ربع مليون وظيفة بعد أن أضاف أرباب الأعمال 311 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وفقاً لمتوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته “بلومبرج” بين الاقتصاديين.

تجاوز نمو التوظيف في أكبر اقتصاد في العالم التوقعات على مدار 11 شهراً متتالية، وهي أطول فترة ممتدة للبيانات التي جمعتها “بلومبرج” منذ عام 1998.

نمو الأجور في الولايات المتحدة

على الرغم من أنّ الطلب على العمالة يفوق المعروض من الأيدي العاملة بفارق 2 إلى 1 تقريباً، إلا أن زيادة الأجور تُظهِر مزيداً من بوادر التخفيف. ويُتوقع أن يُظهر تقرير وظائف الجمعة العظيمة ارتفاع متوسط ​​الدخل في الساعة بـ4.3% في مارس مقارنة بالعام الماضي، وهي أقل زيادة سنوية منذ يوليو 2021.

سيكون تقرير الوظائف لشهر مارس هو الأخير قبل اجتماع صانعي السياسة بالاحتياطي الفيدرالي في 2-3 مايو ليقرروا ما إذا كانوا سيستمرون في رفع سعر الفائدة القياسي. في حين أن الضغوط التضخمية الأساسية لا تزال مرتفعة، لكن محافظي البنوك المركزية يضعون أيضاً في الحسبان التأثير التراكمي لحملة رفع أسعار الفائدة على ظروف الائتمان على مدار العام. وحتى قبل الإخفاقات الأخيرة للعديد من البنوك، كان المقرضون يشدّدوا معايير الإقراض.

وبحسب أنا وونغ، وستيوارت بول، ووينغر وجوناثان تشيرش من بلومبرج إيكونومكس:” تشهد معدلات العرض والطلب على العمالة، في نهاية المطاف، توازناً أفضل، ولكن بوتيرة متباطئة إلى حد ما. سوف تحد سوق العمل المتشددة باستمرار من وطأة الركود الذي نتوقعه في النصف الثاني من العام الجاري. قد يؤدي أيضاً إلى إبطاء استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه أرقام الناتج المحلي الإجمالي السلبية، على الرغم مما تشير إليه حالياً العقود الآجلة للأموال الفيدرالية وتسعير عقود المقايضة لليلة واحدة”.

ثبات البطالة

من المتوقع أيضاً أن يُظهِر تقرير الوظائف الشهري ثبات معدل البطالة بالقرب من المستويات المنخفضة تاريخياً. وتشمل البيانات الأميركية الأخرى المُقرر صدورها فرص العمل لشهر فبراير ونتائج استطلاعات مديري المشتريات لشهر مارس بشأن التصنيع والخدمات.

من المقرر أن تشمل قائمة المتحدثين في الأسبوع المقبل كلاً من المحافظة ببنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، والرئيسين الإقليميين في “الفيدرالي” لوريتا ميستر وجيمس بولارد، ضمن عدد من محافظي البنوك المركزية.