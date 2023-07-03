تباطؤ معدل التضخم في سويسرا بأعلى من توقعات الأسواق

تباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلكين التضخم في سويسرا بأعلى من توقعات الأسواق، حيث سجل معدل التضخم في البلد الأوروبي 1.7% في يونيو الماضي على أساس سنوي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”، نقلا عن

بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في سويسرا صباح يوم الإثنين.

ويأتي هذا أعلى من توقعات الأسواق التي كانت تشير لتسجيله 1.8%، بعدما سجلت سويسرا قراءة بلغت 2.2% خلال شهر مايو الماضي.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين أيضا قراءة سلبية، حيث سجلت القراءة نموا بنسبة 0.1% خلال شهر يونيو الماضي، وكانت تشير التوقعات لتسجيله 0.2%، بعدما سجلت سويسرا قراءة بلغت 0.3% خلال شهر مايو الماضي.

ويذكر أن الطلب على صادرات سويسرا والطلب على الفرنك السويسري يرتبطان ارتباطا مباشرا لأن الأجانب يجب عليهم شراء العملة المحلية لدفع تكاليف صادرات البلاد، يؤثر الطلب على الصادرات أيضا على الإنتاج والأسعار في الشركات المصنعة المحلية.