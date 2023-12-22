تباطؤ معدل التضخم بأمريكا يعزز توقعات خفض أسعار الفائدة في مارس

تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة بصورة أكبر في نوفمبر، واستمرت ضغوط الأسعار الأساسية في التراجع، وهو ما قد يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة أن التضخم، الذي يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، هبط 0.1% الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في أكتوبر. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.6% بعد ارتفاعه 2.9% في أكتوبر. وكان أكتوبر هو الشهر الأول منذ مارس 2021 الذي تأتي قراءة المؤشر فيه أقل من 3% على أساس سنوي.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 0.1% في نوفمبر. وزاد المؤشر الأساسي 3.2% على أساس سنوي في نوفمبر وهو أقل ارتفاع منذ أبريل 2021 بعد زيادة 3.4% في أكتوبر.

ويراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أملا في الوصول بمعدل التضخم للنسبة التي يستهدفها عند 2%..

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي وألمح صناع السياسات إلى أن نهج تشديد السياسة النقدية الذي اتبعه المركزي على مدى العامين الماضيين قد وصل إلى نهايته وأن تكاليف الاقتراض ستكون أقل في 2024. ومنذ مارس 2022، رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50%.