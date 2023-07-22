تباطؤ حركة الشحن في البحر الأسود بعد تحذيرات روسيا وأوكرانيا

سجلت أعداد السفن المتجهة لتحميل شحنات الحبوب من منطقة البحر الأسود تراجعا بمعدل 35 % هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع السابق مع تفاقم حالة عدم اليقين بشأن احتمال تضرُّر حركة النقل التجاري في ظل تواصل القصف الروسي لمنشآت المواد الغذائية في أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وجاءت هجمات موسكو، التي تستهدف الحبوب الأوكرانية مباشرة، على مدى أربعة أيام متتالية بعد أن تعهدت كييف بتحدي الحصار البحري الروسي على موانئ التصدير إثر انسحاب موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع من اتفاق الممر البحري الآمن الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

وقالت روسيا إنها تعتبر أن جميع السفن المتجهة إلى المياه الأوكرانية قد تكون محملة بأسلحة اعتبارا من يوم الخميس. وقالت واشنطن إن هذه إشارة من موسكو لاحتمال مهاجمة سفن الشحن المدنية. وردت كييف لاحقا بإصدار تحذير مماثل للسفن المتجهة إلى روسيا.

وقال عمر نوكتا، المحلل في شركة جيفريز في مذكرة عن الشحن أمس الجمعة “نعتقد أن الخطاب العدواني سيؤدي على الأرجح إلى تقليص عدد المالكين الراغبين في المرور عبر المنطقة ويفاقم التعقيدات المتعلقة بتوافر التأمين”.