«تبارك للهندسة والمقاولات» تنفذ مشروع مستشفى الطوارئ الجديد بطنطا

فازت شركة تبارك للهندسة والمقاولات بتنفيذ مشروع إنشاء مستشفى الطوارئ الجديد بالمجمع الطبي بالمستشفيات الجامعية بطنطا بمحافظة الغربية.

وأشارت مصادر لـ”المال” إلى أن جامعة طنطا طرحت المناقصة بين شركات المقاولات العام الماضي، وتلقت 4 عروض من شركات المقاولات.

وتضمنت عروض الشركات كلا من شركة مصر للصيانة “صان مصر” بسعر وصل الى 748 مليون جنيه، ودلتا للتنمية العمرانية بسعر وصل الى 730 مليون جنيه، بينما العرض الثالث كان من شركة الصفوة للمقاولات بسعر وصل إلى 719 مليون جنيه، بخلاف العرض المقدم من الشركة الفائرة والذي كان أقل العروض من حيث السعر.

وكان قد أعلن مؤخرا الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، مساء السبت، عن إنشاء مستشفى طوارئ جديد بمدينة طنطا، لافتا أن مستشفى الطوارئ يستقبل يوميًا 1850 حالة ويخدم محافظات الدلتا، ونستهدف من إنشاء مستشفى جديد للطوارئ دعم قطاع الطوارئ حيث يضم المستشفى الجديد 200 سرير، وسيتم تصميمه بمواصفات عالمية.

وأكد زكى، أنه تم تطوير 6 مستشفيات جامعية كما تم تطوير هائل فى مراكز التميز، مشيرا إلى الانتهاء من تجهيزات مستشفى الجراحات الجديد والذي يضم 722 سريرا وجار إدخال المرافق للمستشفى.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تم افتتاح وحدة زراعة الكبد في المستشفى التعليمي بعد الانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة، وأن جامعة طنطا قد حققت قفزات غير مسبوقة مؤخرا، وحصدت جائزة المركز الثاني في التميز الحكومى، كما حققت قفزة على مستوى خدمة المجتمع ودعم البنية التكنولوجية ورقمنة كافة الخدمات الطلابية.

وتأسست شركة تبارك للمقاولات والهندسة لخدمة قطاعات البنية التحتية والإنشاءات والإستثمار العقاري وخدمات الطاقة محلياً و إقليمياً وقد قامت الشركة بتنفيذ مشاريع وطنية كبيرة من خلال كوادر بشرية بتخصصات متباينة فنياً وإدارياً وتتناسب مع كل مشروع وتتمتع هذه الكوادر بخبرات علميه وميدانيه عاليه.

كما تستخدم الشركة أحدث التكنولوجيات والمعدات، ولديها مركز مالي قوي يتيح لها تنفيذ أي مشروع مهما كانت تحدياته.

وتنقسم أنشطة الشركة في شبكات و محطات مياه الشرب و الرى، وشبكات و محطات الصرف الصحي، شبكات و محطات الكهرباء و الاتصالات، وشبكات و محطات الحريق، وأعمال الانشاءات بجميع انواعها وتشطيباتها، وأعمال الطرق و الأرصفة، وأعمال تنسيق المواقع واللاندسكيب.