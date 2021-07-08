وقعت شركة تبارك للتطوير العقاري عقود الشراكة الاستراتيجية مع 3 من أكبر الشركات المتخصصة في إدارة وتطوير وحراسة المشروعات العقارية الكبرى، بهدف المشاركة الفعالة في تطوير كمبوند “90 افينيو” القاهرة الجديدة.

ويقام المشروع السكني على مساحة 50 فداناً وباستثمارات تصل إلى 7.5 مليار جنيه والذي يتضمن أكثر من 1450 وحدة سكنية إضافة إلى مساحات تصل إلى 60 ألف متر تجارية وترفيهية ومساحة 25 ألف متر مساحات إدارية.

ضمت القائمة شركة اونرز المتخصصة في إدارة المنشآت حيث تعمل في مجال الهاوس كيبنج، وصيانة حمامات السباحة، أما الشركة الثانية فهي واحدة من شركات مجموعة أوراسكوم للتنمية وهي شركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخالفات، والتي تقوم بإدارة المخالفات بالمشاريع العقارية الضخمة للحفاظ على البيئة

والشركة الثالثة هي الإفريقية للأمن والحراسة، والتي تقوم بتأمين عدد المنشآت الحيوية والاستراتيجية الكبرى، مثل المتحف المصري، واستاد القاهرة، كما كانت مسئولة عن تأمين موكب نقل المومياوات الملكية الأسطوري الذي أشاد به العالم أجمع.

وأكد على الشرباني، رئيس مجلس إدارة تبارك للتطوير العقاري، أن التعاقد مع الشركات الثلاثة جاء لما تتملكه من خبرات واسعة وإمكانيات كبيرة جعلتها تتعامل مع كبرى الشركات العقارية في مصر.

وذلك في إطار استراتيجية تبارك التي تهدف إلى خلق بيئة سكنية متكاملة تجمع كل عناصر الرفاهية والإبداع، في تناغم رائع، بالإضافة إلى حزمة الخدمات والإمكانيات الهائلة التي يوفرها لكل عملائه، للاستمتاع بحياتهم، في إطار دائم من الراحة والخصوصية.

ويتميز كمبوند 90 افينيو بتوافر المساحات الخضراء الكبيرة، حيث تم البناء على نسبة 18% فقط من المساحة الاجمالية للمشروع.

ويحتوي مشروع 90 افينيو على مناطق مخصصة للأطفال، بالإضافة الى أن جميع الوحدات السكنية تتمتع بتوافر جميع المرافق، فضلا عن أن المشروع مجهز بأحدث النظم التكنولوجية من أجهزة التحكم بالدخول “الأكسس كنترول” وإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، وتخطيط الشوارع حول المشروع، وذلك لمراعاة أن الشوارع لا تقطع العمارات حفاظاً على المارة، ليساهم كل ذلك في تغيير مفهوم المجتمعات العمرانية وينقلها من مجرد أماكن للسكن إلى أسلوب حياة مختلف يعتمد على أحدث أنماط البناء تطورا وأكثرها أمنا وخصوصية ورفاهية.