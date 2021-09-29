«تبارك القابضة» تساهم بإطلاق «TBK» للتطوير العقارى برأسمال 100 مليون جنيه

دخلت شركة تبارك القابضة فى تحالف استثمارى لإنشاء شركة TBK للتطوير العقارى، برأسمال مصدر 100 مليون جنيه، بهدف إنشاء مشروعات عمرانية متكاملة فى السوق المصرية.

قال المهندس على الشربانى، رئيس مجلس إدارة شركة TBK للتطوير العقارى، إنها ستركز على تنفيذ مشروعات سكنية متكاملة فى منطقة غرب القاهرة، منها الشيخ زايد وأكتوبر وسفنكس الجديدة، وأخرى إدارية وتجارية فى منطقة شرق القاهرة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد «الشربانى» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «TBK» تستهدف تنفيذ مشروع سكنى متكامل فى العاصمة الإدارية، شريطة الحصول على موقع متميز، وفقاً لاستراتيجية الشركة التى تتطلب الحصول على أراضٍ فى مناطق بها إشغالات لإنشاء المشروع خلال عامين، بدلًا من الانتظار 10 سنوات للتشغيل الكامل.

جدير بالذكر أن «تبارك القابضة» تملك عدة مشروعات منها 90 Avenue بالقاهرة، بخلاف أخرى فى رأس سدر.

«الشربانى»: نقل أصول «أفنيو» وباقى أراضى رأس سدر وسفنكس الجديدة تحت ولاية الشركة الوليدة

وأشار «الشربانى»، إلى أن «TBK» يبلغ رأسمالها المرخص مليار جنيه، والمصدر 100 مليون جنيه، وخلال الفترة المقبلة سيتم نقل مشروع «أفنيو» 90 Avenue بالكامل تحت مظلتها، ونقل الأراضى غير المطورة بداخل مشروع مدينة رأس سدر، بخلاف West Avenue فى سنفكس الجديدة بالشيخ زايد والعاصمة الإدارية.

وأوضح الشربانى، أنه سيتم إجراء زيادة جديدة فى رأس المال قبل نهاية العام، لتتناسب مع الأراضى الجديدة، التى انتقلت من تبارك القابضة إلى TBK.

وأكد أن «TBK» لديها خطة للتوسع فى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها السعودية، التى تشهد طفرة عمرانية تتناسب مع سابق خبرات مؤسسيها، بما يعزز من فرص اختراق السوق العقارية هناك.

وقال إن الشركة ستركز فى الفترة المقبلة على إنشاء تجمعات سكنية متكاملة تضمن لهم الراحة، وذلك من خلال إتاحة كل الخدمات المكملة للرفاهية من حمامات السباحة ووحدات كاملة التشطيب، ومناطق مخصصة للأطفال والطعام والراحة، مؤكدًا أن الشركة تنوى مواكبة كل الجديد فى مجال التطوير العقارى، وتطبيق نفس تجربة مشروع Avenue 90 من جديد.

وعن شركة «تبارك القابضة»، فقد أكد استمرارها فى السوق المحلية، من خلال التركيز على نوعية وحدات الإسكان المتوسط التى تطرحها الدولة بنظام الشراكة أو توفرها عبر تقديم أراضٍ بأسعار مناسبة، تضمن فى النهاية قيام المطور بتنفيذ وحدات بسعر مقبول.