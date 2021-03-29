عقـــارات

«تبارك القابضة» تتفاوض مع المجتمعات العمرانية لتقنين 800 فدان في «سفنكس الجديدة»

عبر التنازل عن 50% من مساحة الأرض
محمود زكي 7:53 ص, الأثنين, 29 مارس 21 7:53 ص, الأثنين, 29 مارس 21

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تتفاوض شركة  تبارك القابضة مع هيئة المجتمعات العمرانية على تقنين قطعة أرض على مساحة 800 فدان في مدينة سفنكس الجديدة وفقا للمهندس علي الشرباني رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأضاف الشرباني في تصريحات خاصة للمال  على هامش مؤتمر ريل جيت العقاري إن الاتجاه يذهب لتنازل الشركة عن 400 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية  مقابل تغيير النشاط  من زراعي إلى سكني.

وأكد أن الشركة بصدد طرح مشروع جديد في مدينة سفنكس الجديدة ضمن القطعة الثانية التي تمتلكها الشركة داخل المدينة.

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ولفت إلى  أن الشركة رصدت حوالي مليار جنيه للمشروع الجديد بمدينة سفنكس الجديدة والتي حصلت  عليها من الهيئة بسعر متر 950 جنيه. 

 ولفت إلى أن الشركة تعتزم الدخول في مفاوضات للحصول على قطعة أرض في العاصمة الإدارية  الجديدة  متوقعا أن  تصل المساحة التي تستهدفها الشركة 50 فدان.

وأكد أن الشركة تستهدف  خلال الشهر الحالي مبيعات بقيمة مليار جنيه في مختلف  مشروعاتها العقارية.

ونفذت تبارك  ما يتخطى 15 الف وحدة سكنية الى جانب المشروعات التجارية والفندقية ومنشأت الضيافة ومشروعات الرعاية الصحية تميزت جميعها بفرادة التصميمات والحلول الذكية والمبتكره، وتباينت في المساحات والاسعار لتلبى كافة احتياجات ومتطلبات العملاء.

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و تأسست تبارك فى عام 1979 وبدأت أعمالها من خلال شركة النهضة للمقاولات واستطاعت الشركة التوسع بالاستثمار فى العديد من المشروعات العقارية و السياحية،ليثمر هذا التوسع عن انشاءمجموعة شركات فى العديد من المجالات الاستثمارية المتنوعة تحت مظلة تبارك للتطوير العقاري،هذا وتتمتعالشركة بخبرات متعددة فى شتى المجالات فهى تمتلك منظومة من العمل المتكامل الذى يعتمد على تصميم وتنفيذ و تسويق مشروعات الشركة بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية و بيوت الخبرة العالمية

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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