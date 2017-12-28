تبادين ملحوظ في مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية. وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.75% عند مستوى 15016 نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23 % عند مستوى 824نقطة.كما هبط اﻷوسع نطا

رجب عزالدين



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.75% عند مستوى 15016 نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23 % عند مستوى 824نقطة.

كما هبط اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.05% عند مستوى 1960نقطة، بينما صعد الخمسينى بنسبة 0.21% عند مستوى 2561 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة طفيفة 0.48 % عند مستوى 14718 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 755 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 88.9مليون جنيه و4.3 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 1.8 مليون جنيه و 2.6 مليون جنيه و4.6 مليون جنيه و84.1 مليون جنيه على التوالى .



وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 67 سهما من إجمالى 187 سهما متداولا، بينما هبط 95 سهما وبقى 25 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط طفيف لمؤشراتها بعد حالة من التأرجح استمرت طوال الجلسة وسط اتجاه بيعى للمصريين.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة طفيفة 0.12% عند مستوى 14904 نقطة ،بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.01 % عند مستوى 826نقطة .

