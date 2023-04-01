تايوان: 10 طائرات صينية تخترق خط المنتصف بمضيق تايوان

عبرت عشر طائرات صينية خط المنتصف بمضيق تايوان الذي يمثل عادة حاجزا غير رسمي بين الجانبين، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم السب.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية إن تسع مقاتلات صينية وطائرة مسيرة عبرت خط المنتصف في غضون 24 ساعة حتى السادسة من صباح السبت بالتوقيت المحلي .

وقالت الوزارة إن تايوان أرسلت طائرات لتحذير الطائرات الصينية، فيما كانت الأنظمة الصاروخية تراقبها.

وتشكو تايوان، التي تقول الصين إنها أراضيها على الرغم من اعتراضات الجزيرة، منذ سنوات من المهمات شبه اليومية للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة الخاضعة لحكم ديمقراطي، والتي غالبا ما تكون في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة دفاعها الجوي.

وهددت بكين برد انتقامي لم تحدده إذا التقت رئيسة تايوان تساي إينج وين، وهي في رحلة حاليا للأمريكتين، برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي.

ومن المتوقع أن تلتقي به في لوس أنجليس في طريق عودتها إلى تايبه هذا الشهر قادمة من أمريكا الوسطى.