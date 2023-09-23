«تايهان الكورية» تدخل السوق البحرينية لأول مرة لتنفيذ مشروع كهرباء

أعلنت شركة تايهان الكورية للكابلات الكهربائية ( Taihan) أنها فازت بصفقة لبناء شبكة كهرباء ذات جهد عال للغاية فى مملكة البحرين، وفقا لوكالة يونهاب.

وبحسب الشركة، تبلغ قيمة الصفقة حوالي 60 مليون دولار (80 مليار وون).

وتشمل الصفقة على مشروع جاهز لبناء شبكة كهرباء تحت الأرض بجهد 400 كيلوفولت لربطها بمحطة فرعية جديدة يجري بناؤها في منطقة الجسرة شمال غرب البحرين.

ويوفر مشروع تسليم المفتاح لشبكة الطاقة جميع المواد، بما في ذلك الكابلات ذات الجهد العالي للغاية ومواد التوصيل، كما ينفذ أيضًا تصميم شبكة الطاقة وتركيبها وتوصيلها واختبارها. ويتطلب تنفيذ المشروع مهارات فنية وقدرات عالية .

ودخلت شركة تايهان للأسلاك الكهربائية سوق البحرين لأول مرة من خلال هذه الصفقة.

ومن المتوقع أن يؤمن هذا الطلب ميزة تنافسية في مشاريع تحسين البنية التحتية للطاقة الجاري تنفيذها في البحرين ومشاريع الطاقة المتجددة الجديدة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.