«تايم» للفنادق تفتتح فرعين في مصر العام الحالى 

تفتتح مجموعة تايم للفنادق التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أول فندقين لها في مصر فى وقت لاحق من العام الجاري، وهما: فندق ومنتجع تايم كورال نويبع من فئة الخمسة نجوم في منتجع نويبع المطل على البحر…

تفتتح مجموعة تايم للفنادق التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أول فندقين لها في مصر فى وقت لاحق من العام الجاري، وهما: فندق ومنتجع تايم كورال نويبع من فئة الخمسة نجوم في منتجع نويبع المطل على البحر الأحمر، وفندق ومركز مؤتمرات تايم مارينا فئة الأربع نجوم بالقرب من مدينة العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط،.

وبهذه المناسبة، علّق محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق خلال زيارته التفقدية الأخيرة لموقع الفندقين في مصر قائلاً: ” “تسير الأعمال بشكل جيد في فندق تايم مارينا ومن المفترض أن يكون هذا الفندق جاهزًا للافتتاح في شهر أغسطس المقبل، أما بالنسبة لمنتجع تايم كورال، فإن هذا الفندق مفتوح الآن ويعمل بشكل اعتيادي، فهي مجرد عملية إعادة تسمية الفندق وافتتاحه تحت إدارتنا هذا الصيف.

وأضاف يعد هذان الفندقان هما البداية للمجموعة في مصر وسوف تعزز من تواجدها وتوسعها من الخليج إلى البحر الأبيض المتوسط، مع وجود محفظة غنية للمجموعة تضم فيها 16 فندقًا في كلٍ من: الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية ومصر، مع خمس فنادق أخرى قيد الإعداد والإنشاء.

ويقع فندق ومركز مؤتمرات تايم مارينا المكون من 130 غرفة فندقية على بعد 10 دقائق فقط من مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، وسوف يستوعب أكثر من 350 مندوبًا على طراز مسرح، كما يتميز بوجود ردهة السطح ومطعم ومقهى وصالة ألعاب رياضية وحمام سباحة.

وتابع : “يعد هذا الفندق كمكان مثالي لخدمة العدد الهائل من الشركات التجارية التي تؤسس عملياتها هنا، البعض منها جديد والبعض الآخر قادم من العاصمة المصرية القاهرة، فضلاً عن زيادة حجم النشاط التجاري العام، كما سيتم بناء المدينة في نهاية المطاف على مساحة 50 ألف فدان على ثلاث مراحل، وتمتد لمسافة 60 كم من الساحل، وستستقطب ما يقدر بثلاثة ملايين ساكن”.

ويقع منتجع تايم كورال نويبع من فئة الخمسة نجوم في منتجع البحر الأحمر في نويبع على الساحل الشرقي لشبه جزيرة سيناء، على بعد حوالي 140 كم من شرم الشيخ، ويطل هذا المنتجع على خليج العقبة، ويحتوي على 203 غرف، ويتكون من ثلاثة مطاعم وبارات مع حدائق واسعة وأشجار النخيل مع شاطئ رملي خاص.

ويعد فندق ومنتجع تايم كورال نويبع مثالي فهو يبعد 90 دقيقة فقط بالسيارة من المطار الدولي لشرم الشيخ وعلى بعد 70-100 كم فقط من مطار طابا الدولى وإيلات (مطار رامون الدولى)، وتجري الخطط والأعمال حالياً على قدم وساق لتطوير تلك المنطقة بالتزامن مع وجود العديد من متاجر الحرف اليدوية والمطاعم والبارات ومراكز التراث البدوي ورحلات السفاري الصحراوية ومركز الغوص.