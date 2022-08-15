«تايمز للتطوير» تستحوذ على 3 شركات لإنشاء مشروعات باستثمارات 12 مليار جنيه

أعلنت شركة تايمز للتطوير العقاري الاستحواذ على 3 شركات تطوير عقاري، هي “المطورون المصريون”، و”ماس”، و”كونكس”، وبلغت محفظة الأراضي التي تمتلكها الشركات الثلاث حوالي 258.955 ألف متر مربع.

وقالت الشركة في بيان اليوم إنها ستبدأ في تطبيق استراتيجيتها في بناء وحدات عقارية متكاملة ومتميزة في مصر، بما يضمن تقديم نموذجاً متميزا في العمل والبناء ليمثل نقلة نوعية في مفاهيم التطوير العقاري.

وأصبح لشركة تايمز للتطوير العقاري محفظة أراضي متميزة تتكون من قطعتين في القاهرة الجديدة أحداهما بمنطقة المربع الذهبي وقطعة في الساحل الشمالي لتبدأ الشركة في تطويرهم من خلال 3 مشروعات بقيمة استثمارية تصل لحوالي 12 مليار جنيه مصري خلال الـ 4 سنوات القادمة.

بدأت الشركة منذ اللحظة الأولي العمل بجدية من أجل البدأ في تنفيذ مشروعاتها وفقا لخطة مدروسة ومتميزة تستهدف فيها طرح مشروعات مختلفة تماما عن الموجودة حاليا في السوق معتمدة على الموقع المتميز للأراضي التي تمتلكها بجانب الخبرات المتميزة الموجودة في الشركة.

وفيما يخص أنواع المشروعات التي ستطرحها الشركة، هي مشروعات متعددة الاستخدامات تتنوع ما بين الوحدات السكنية والفندقية والتجارية والإدارية معتمدة على مواقع الأراضي المميزة.

وبحسب بيان الشركة، ساهمت صفقة الاستحواذ في دعم خطط “تايمز للتطوير العقاري” التوسعية المستقبلية في مصر خاصة بسوق شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي وزيادة قاعدة عملائها، وتحقيق الاستفادة العظمى من نقاط القوة لكافة الأطراف، وتعظيم القيمة لمحفظة الأراضي المجمعة غير المطورة.

وفي ذات السايق، أعرب مجلس إدارة شركة تايمز للتطوير العقاري عن سعادته الكبيرة بصفقة الاستحواذ على شركات المطورون المصريون، وماس، وكونكس في خطوة جديدة نحو تحقيق طفرة جديدة في سوق العقار المصري خاصة وأن الشركة لديها رؤية متميزة واستراتيجية جديدة في إتخاذ العديد من الخطوات السريعة والمدروسة بعناية فائقة لزيادة محفظة الشركة الاستثمارية، وفي نفس الوقت العمل على زيادة القدرات التنفيذية،بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة، في كافة مشروعات الشركة المستقبلية.

وأكدت شركة تايمز للتطوير العقاري إن عملية الاستحواذ تمت من أجل تحقيق التكامل في عمل الشركة، وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والاستثماري مع التوسع في المشروعات العقارية، لإيمانها الكبير بأن السوق العقاري المصري يعد الأسرع نموا في ظل استمرار ارتفاع معدلات الطلب وهو ما جعله يتربع على قمة الفرص الاستثمارية الناجحة.

وتابعت الشركة في بيانها، أن العمل الجماعي يمثل ضرورة لمواجهة الظروف والتحديات الأخيرة، بالإضافة إلى ضرورة تكوين وتأسيس تحالفات اقتصادية وتكتلات استثمارية لمجابهة تلك الأزمات.

وحول مشروع “أستر”، تعتزم شركة تايمز للتطوير العقاري بدأ العمل في مشروع أستر بالقاهرة الجديدة في 2022 و سوف تطرح الشركة المرحلة الأولي من المشروع، على أن تبدأ التسليمات المستهدفة في المشروع في 2024، بقيمة بيعية مستهدفة تقدر بقيمة 500 مليون حتى نهاية 2022، وفي 2023 تستهدف 2 مليار جنيه.

وأفادت الشركة أنه سيتم طرح المشروع الثاني في القاهرة الجديدة عام 2023، خاصة وأن موقع المشروع متميز، والذي سنقوم من خلاله بتوفير تصميمات مختلفة ومتميزة، لأننا نؤمن بوجود العديد من العوامل التي تميزنا عن غيرنا في سوق العقارات المصري، وأهمها خبراتنا المكتسبة عبر السنوات الماضية في مواجهة تحديات السوق لتلبية احتياجات العميل.